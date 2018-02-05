〈逆勢走紅焦點股〉中光電外資轉買 股價黑翻紅逆勢上漲逾2.5%

中光電 (5371-TW) 去 (2017) 年第 4 季稅後純益 7.95 億元，創 2014 年第 3 季以來新高，表現優於預期，每股純益 1.83 元，去年全年稅後純益為 17.51 億元，每股純益 4.03 元，法人看好今年營運可望持續成長，外資上周轉為買超，連續兩天合計買超 6496 張，今 (5) 日台股大盤重挫，中光電股價逆勢由黑翻紅，表現亮眼。

中光電去年第 4 季合併營收 150.55 億元，毛利率 18.6%，營業淨利 8.12 億元，，稅後純益 7.95 億元，每股純益 1.83 元；累計去年全年合併營收 531.05 億元，毛利率 17.1%，合併營業利益 17.31 億元，稅後純益 17.51 億元，每股純益 4.03 元。

針對今年第 1 季，中光電預估，節能產品出貨量將季減 1 成左右，影像事業群則可望成長，但首季兩大事業群恐將受匯率波動影響；但全年節能產品在搶攻車載、工控、醫療、電競、智能家居及商顯等應用市場，追求較高利潤和價值為目標下，將穩健成長。

影像事業群第 1 季出貨量可較去年同期成長，展望今年，將以市場需求及解決痛點為前提，完成激光化 + 短焦化 + 4K 超高清 + 流暢動態影像技術的完整全產品激光顯示平台，強化軟體應用及智能連結功能，持續擴大市場占有率。

中光電在上周法說會後隔天外資仍是賣超，但上周四、周五則是連續兩天買超，今日台股大盤重挫，中光電以 41 元開低，一度下滑至 40.75 元，盤中奮力翻紅，拉升至 43.75 元，攀上去年 4 月以來高點，盤中漲幅 2.74%。