〈中光電法說〉去年Q4 EPS 1.83元 3年多新高 全年EPS 4.03元

中光電 (5371-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布去年合併財務報表，去年第 4 季稅後純益 7.95 億元，季增 90.1%，年增 6%，創 2014 年第 3 季以來新高，每股純益 1.83 元，去年全年稅後純益為 17.51 億元，年增 10.9%，每股純益 4.03 元。

中光電去年第 4 季合併營收 150.55 億元，季增 8.4%，年增 1.6%；受惠於高階影像產品營收比重持續增長，推升毛利率提升到 18.6%，季增 2.1 個百分點，年減 0.87 個百分點，營業淨利 8.12 億元，季增 115%，年減 6.1%，稅後純益 7.95 億元，每股純益 1.83 元。

累計去年全年合併營收 531.05 億元，年減 6.9%；毛利率 17.1%，年增 0.4 個百分點，合併營業利益 17.31 億元，年減 12%，稅後純益 17.51 億元，年減 10.9%，每股純益 4.03 元。

中光電節能產品事業群第 4 季營收 75.41 億元，出貨量約 1142 萬片 / 台，分別較第 3 季衰退 1% 及 11%；累計去年節能產品營收 288.91 億元，整體出貨量約 4790 萬片 / 台，分別年減 14.7% 及 16.5%，主要是受消費性市場零成長、Open-cell 缺貨及中國缺工等問題影響整體表現。

由於家庭無屏激光電視、教育和嵌入式高端投影應用方案等產品需求穩健，帶動中光電影像產品第 4 季出貨量約 38 萬多台，營收約 53.81 億元，分別較第 3 季成長 15% 及 13%。累計去年影像產品全年出貨量約 133.3 萬台，營收 177.56 億元，分別年增 9% 及 5%。