〈中光電法說〉新事業獨立成5家子公司 衝刺影像辨識、AI市場

中光電 (5371-TW) 今 (30) 日召開法說會，董事長張威儀表示，考量集團整體營運績效，去年下半年起將新事業獨立成 5 家子公司，未來將在現有兩大事業群的基礎下，朝影像識別、人工智慧和雲端加值服務等前瞻技術領域移動。

針對今年第 1 季，中光電預估，節能產品出貨量將季減 1 成左右，影像事業群則可望成長，但首季兩大事業群恐將受匯率波動影響。

張威儀針對中長期發展策略指出，去年下半年起陸續成立宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技、中光電智能雲服及中光電智能機器人等 5 家子公司，分別發展體適能產品與智慧運動、創新智慧顯示方案、光譜儀及雲端服務平台、公共推播及智慧零售智慧校園、安控和商用無人機智慧方案。

他表示，去年營運在第 4 季出現好轉，新事業投資發展不如預期，是影響全年營收表現未如原先預期成長的重要原因，但考量長期發展策略，仍然要持續布局新事業，因此重新調整策略，把新事業獨立成 5 家子公司，以利外來資金的取得，至於節能及影像兩大事業群則是專注本業的發展。

節能產品事業群總經理林惠姿預期，受傳統淡季、農曆年工作天數減少及近期新台幣及人民幣升值因素影響，今年第 1 季節能產品出貨量將季減 1 成左右，匯率波動也恐將對整體營運造成影響。

針對今年營運發展，林惠姿表示，節能產品事業群將持續精進各式導光板、導光鏡片及特殊光學控制膜片的研發，以開發輕薄短小及節能、防窺專用、高動態對比 (HDR) 的相關高價值應用顯示器產品，並搶攻車載、工控、醫療、電競、智能家居及商顯等應用市場，以追求較高利潤和價值為目標，穩健成長。

中光電影像產品事業群總經理陳士元秀出 VR 光激引擎產品。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

影像產品事業群總經理陳士元表示，去年是影像產品事業群持續成長的一年，除精進主流投影機種的便利使用性與競爭力外，4K 高解析度家用投影機、全球首創 0.18TR 超短焦 4K 激光電視、雙色雷射光源超短焦且內建觸控及拼接融合功能等產品，在教育、企業、家用、公共顯示、遊戲等各個應用領域提供更有沉浸感的完整投影解決方案，且取得極高的市場占有率。

陳士元預估，今年第 1 季出貨量雖可較去年同期成長，但短期匯率不利因素對營運衝擊恐無可避免；展望今年，他強調，將以市場需求及解決痛點為前提，核心技術為本，完成激光化 + 短焦化 + 4K 超高清 + 流暢動態影像技術的完整全產品激光顯示平台，同時強化軟體應用及智能連結功能，以創造利基，持續擴大市場占有率。