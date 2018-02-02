【港股解碼】還記得賣表的滴達嗎？改名後要轉行做肥料生意了！

2月1日晚間，原港股腕表零售批發商，剛剛棄了前稱“滴達國際”改名不久的富一國際（01470-HK）公告宣布將通過自主發展新附屬公司開展包括煤炭在內的化肥原料、各類化肥相關産品以及大衆消費品的銷售及貿易業務。

看來，自去年7月賣盤易主又改名至今，富一國際是終于要撇開自身賣表的老行當，正式進軍化肥行業大展拳腳了！

（截自富一公告原文）

不過說起來，富一如今要改行做肥料生意卻一點不讓人意外。

零售凋敝，滴達賣表不容易

在賣盤及改名富一之前，滴達就是一家腕表零售批發商，主營于香港從事鍾表零售及批發業務。2015年5月順利挂牌港交所的滴達，上市後的業績表現卻並不如人意，並在上市第二年就開始業績全面轉虧。截至去年4月底止2017財年，滴達淨虧損又擴大逾1倍至2769萬元（單位港元，下同）；截至2017年10月底止中期虧損亦繼續擴大：

說來也“巧”，正是滴達上市後那兩三年，整個零售業幾乎是集體經曆了一場規模甚廣的“凋敝”時期。從上市後公司業績表現來看，滴達的日子也不太好過，可見即便“偏安”于香港市場，滴達也未能躲過那一出“零售業之殇”。對此，公司也在連續幾個業績報告中直言受本地持續疲弱的消費氣氛影響，加之訪港旅客腕表消費減少，集團收益及淨利潤表現確實低迷“成瘾”。

就在滴達正深陷于業績持續虧損的泥足之中時，大股東一個賣盤將公司的未來推向了另一種可能，不可否認的是，這未來新主的出現對滴達而言確實是個不錯的機遇。

一朝賣盤，易主實力雄厚的肥料專家

2017年8月4日，上市剛滿兩年的滴達一紙公告宣布其大股東，即公司主席、行政總裁兼執行董事林文華與執行董事陳嘉儀在7月28日以5.34億元總代價向瑞星集團孟廣銀溢價約16.77%出售5.65億股公司股份，占公司已發行股份70.625%並提全購：

（截自滴達公告原文）

未想，在零售腕表事業中進退維谷的滴達一朝賣盤竟炸出了個“厲害角色”，不過新主孟廣銀所擅長的領域卻是與滴達老本行八竿子打不著的行業：孟廣銀可是專業做化肥的。

據公開資料，1965年出生的孟廣銀目前爲瑞星集團主席兼行政總裁，而瑞星集團是一家集肥料生産與銷售、糧食收儲與加工、土地流轉、金融服務、科技研發、國際貿易爲一體的大型現代化農業集團公司，旗下擁有南非PROFERT公司、山東潤銀生物化工股份有限公司、山東祥瑞藥業有限公司、山東瑞星國際貿易有限公司等子公司。

據悉，孟廣銀本人是化工科班出身，氮肥生産方面的專家，在制造農業生物化學産品方面擁有逾20年經驗，其自2007年8月起擔任瑞星集團主席及總經理，並自2011年3月起調任爲公司主席兼行政總裁，更曾將瑞星于瀕臨破産的水火之中解救出來。瑞星集團目前是國家級重點高新技術企業，全國最大的化肥生産企業和藥用葡萄糖生産基地，是山東省確定的30家對地域經濟發展有重大影響的企業之一。集團現時總資産達100億元，年銷售收入150億元。一句話，滴達迎來的新主還是頗有實力的。

雷厲風行，新業務水到渠成

2017年8月15日，孟廣銀通過旗下Prosper One完成要約收購滴達70.625%股權，成爲後者新任控股股東，滴達也就此順利完成賣盤。其後，滴達內部進行了一次雷厲風行的領導班子“大換血”：9月7日，孟廣銀率領瑞星衆班底成員孟波、楊好居、燕永見、黃磊、劉國慶、劉加強及時任深圳市富一投資執董兼行政總裁的賀光銳進駐滴達董事會，成爲滴達執行董事。9月15日，滴達公告擬更改公司名爲“富一國際控股”；9月28日，滴達因公衆持股量在要約截止後跌至低于15%而停牌，同日滴達舊主林文華辭任執行董事及主席兼行政總裁，同時孟廣銀成爲公司新任董事會主席，賀光銳爲行政總裁。

11月22日，控股股東（孟廣銀及其一致行動人）完成配售後持股量由86.243%降至75%，而公衆股東持股量則由13.757%恢複至符合上市規則之25%，11月23日，滴達國際在停牌近兩個月後終于複牌。

其實，就在滴達宣布孟廣銀入主之後，外界對于公司未來的走向就有諸多猜測，筆者在去年11月便曾撰文探討過一二（詳見港股解碼《控股權易主後的滴達可將繼續靠賣表養家？》一文）。當時公司在賣盤公告中曾指，新主有意讓滴達繼續專注發展其現有業務，且不打算在入主後對公司現有營運及業務作出重大變動，不僅如此，孟廣銀還對滴達舊主林文華禮遇有加，令其可繼續擔任滴達各運營附屬公司城宏、耀進、寶高、新卓及滴達鍾表的董事兩年，同時負責上述附屬的整體管理、財務監控、策略規劃、業務發展及品牌推廣，更“勒令”上述附屬公司股東不得幹涉林文華的運營及管理。

孟廣銀的這一波操作無外乎是在允諾滴達能繼續“做回自己”，然而既已賣盤易主，猶如簽下了“賣身契”的滴達如何能簡單地維系老本行當真只是繼續賣自己的手表？從孟廣銀剛接盤時透露的意圖來看，其短期內定然還是會繼續保留公司手表零售及批發的固有業務，但反正公司這幾年賣表的生意已然是越做越不景氣，一味“死守”本就不大現實，因此，滴達在新主孟廣銀的領航下迎來新業務便是水到渠成的事了。

背靠大樹好乘涼，不賣表要做肥料生意

果然，去年11月滴達落實將股份簡稱改爲富一國際，12月29日，公司就宣布了最新業務計劃及發展，表示基于國家爲化肥使用大國的現狀，加之國內生物肥料市場需求處于穩步增長態勢，高端生物肥料施用量亦呈現逐年增長，公司將通過自主發展新附屬公司開展高端生物肥料銷售業務。

好好的手表零售商要改行做肥料生意，這當然少不了要仰仗孟廣銀出力，而富一對此亦直言不諱：

（截自富一公告原文）

從昨日公司最新公告來看，富一未來很大概率是要專心在肥料業務領域大展身手的，而以孟廣銀及瑞星爲強大的背景依托，這項新業務的開展確實令外界對集團將來的表現多了幾分期待。雖然追蹤富一近兩月來的動向，這肥料生意的新業務才剛剛起步，但可以預見的是，未來提起富一，人們多半已記不起曾經那個賣表的滴達了。倒不是有多唏噓，資本市場風雲變幻，不過如此。

截至2日收盤，富一報0.95元，較上日收盤價持平。

■ 作者：彭小留

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