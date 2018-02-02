鎮科集團(00859-HK)：要約獲1.65億股有效接納 要約人共持公司87.45%股權

鎮科集團(00859-HK)公告稱，茲提述2017年12月22日聯合公告，内容有關創越融資有限公司代表要約人叁盛宏業(香港)有限公司對公司作出強制性無條件現金收購要約。

要約已于2018年2月2日(星期五)下午四時正截止，其并無獲要約人修訂或延長，要約人獲有效接納165,310,337股要約股份，占已發行股份總數約14.69%;購股權要約項下附帶權利可認購合共13,579,612股股份之購股權之有效接納。加上之前要約人及其一緻行動人持有的股份，彼等合共持有公司983,881,747股股份，相當于公司已發行股份總數約87.45%。

緊随要約截止後，合共141,145,325股(12.55%股權)由公衆持有，低于适用于公司最低指定百分比，公司將向聯交所申請臨時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。

同時自2018年2月2日(星期五)要約截止起，吳毅先生、陳國雄先生辭任執行董事職位；麥華池先生、吳鎮科先生辭任非執行董事職位；李傑之先生、陳錦文先生、朱德森先生辭任獨立非執行董事職位。吳毅先生也不在是公司董事會主席，由王俊勇先生擔任董事會主席。

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