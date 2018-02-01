煉油廠大火初步調查出爐 中油估修護3個月、費用3千萬

中油公司位於桃園龜山的煉油廠 29 日清晨發生火警，事發後中油承諾會在一周內公布調查報告，今（1）日初步調查結果出爐，確認是加熱爐出口管線因高溫破裂。至於破裂原因，中油表示，已送第三專業公正單位進行鑑定，受損設施修護約 3 個月，預估修護費用 新台幣 3 千萬元。

中油桃園煉油廠 29 日清晨約 6 點 40 分發生大火，巨大爆炸聲響嚇壞民眾，中油新任總經理李順欽 31 日在交接典禮後接受媒體訪時表示，已成立事故調查小組，並配合國營會、學者專家到廠查證，初步的報告希望在星期四出爐。

中油在今日傍晚公布初步調查結果，桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工場停爐大修完成後，29 日完成觸媒硫化程序，在改進料的過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，導致系統運作異常，使加熱爐出口管線破裂，繼而發生氣爆及火警。

中油表示，初步確認是加熱爐出口 12 吋管線因高溫導致破裂，事故現場需待主管機關檢查及火場鑑定完成，並將破裂管線送第三專業公正單位進行破裂管線材質、厚度、晶相分析等項目後，才可鑑定實際破裂的原因，受損設施修護約需 3 個月，修護費用預估約新台幣 3 千萬元。

此外，中油強調，目前已進行生產與輸儲緊急調度，可正常供應國內油品需求，並將繼續配合外部學者、專家建議與指導，針對該工場大修計畫完整性、開爐前檢查、異常處理作業程序，以及設備維護等方面更深入檢討，找出缺失以作為設備系統全面改善的依據。

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