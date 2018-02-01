5個紅包袋規畫年終獎金 過年絕不惹人厭

農曆春節即將來臨，上班族最期待的是年終獎金、尾牙抽獎，小朋友則期盼過年領紅包。投信業者表示，年終、獎金或紅包如果未妥善規畫，再多的獎金，可能不小心就花光，反之，如果事先做好計畫，小錢也能夠發揮最大價值。像是想投資基金來理財，建議應提出目標具體的「時間」和「金額」，再考量年化報酬率的部分，就有機會達成目標。

第一金全球 FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭表示，若想善加利用年終，最簡單的方法是拿出 5 個紅包袋，分別寫上「加菜金」、「紅包」、「娛樂」、「出遊」、「儲蓄」。加菜金就是年夜飯、宴客的買菜錢；紅包是包給長輩或小孩；娛樂用在購買玩具、休閒遊戲等；出遊包括：交通費、門票、外食、走親戚的禮盒等；儲蓄要拿來投資理財，如：申購基金、債券等。

唐祖蔭表示，農曆新年是國人歡欣鼓舞的節日，用紅包袋預先規畫的目的在於，避免過於開心而毫無節制的花費，或者一直擔心獎金不多，花得不乾脆，年節也過得不開心。因此，秉持的原則就是「量入為出」。

除了盤算怎麼花用之外，行有餘力，許多人通常想保留一部分做儲蓄或投資。但理財工具五花八門，單是容易入門的共同基金，就有 6000 多檔可供選擇，怎麼挑選確實是門學問。唐祖蔭表示，第一步要先明確個人目標，第二步再選擇合適的商品，實現的機率才會高。

目標設定應該提出具體的「時間」和「金額」，例如 5 年後想買一台車、需要 40 萬。如果第一期從年終獎金提撥 5000 元，之後每個月再投入 5000 元，持續定期定額投資 5 年，按照零存整付概念計算，就要尋找預期年化報酬率 11% 的理財商品，如：風險較為積極的股票型基金，較有機會達成。

同樣的，如果要做為子女大學畢業後的留學基金，需要 200 萬元，每月定期定額投入 5000 元，只要找到預期年化報酬率 6% 的商品，穩健操作，將有可能實現。唐祖蔭提醒，理財目標越大、時間越短，需要投入的本金、預期報酬率和風險就越高，如果個人難以承擔，應該調整目標和時間，循序漸進、避免好高騖遠。

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