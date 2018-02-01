Fed維持基準利率1.25-1.50%不變，估通脹升溫為3月升息埋下伏筆

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，美國聯準會 (Fed) 貨幣政策決策機構—聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三結束為期兩天的開春第一場例會後宣布，基準利率維持在 1.25% 到 1.50% 的目標區間不變，符合市場預期。FOMC 發出聲明中指出，就業、家庭支出和企業固定投資的增長一直都很穩健，失業率保持在很低水準。按 12 個月基礎計算，整體通貨膨脹與扣除糧食和能源以外項目的通貨膨脹繼續低於 2%。整體而言，以市場為基礎的通脹補償指標在最近幾個月中有所上升，但仍保持在較低水準；以調查報告為基礎的長期通脹預期指標則基本保持不變。而文中提到，Fed 預計今年通脹走高，被視為發出 3 月加息信號。在此次會議上，決策成員一致投票支持其利率決定。



FOMC 自 12 月會議後獲得的信息顯示，就業市場繼續增強，經濟活動以穩健的步幅增長。就業、家庭支出和企業固定投資增長穩健，失業率保持低位。整體通脹和扣除食品和能源價格的核心通脹率仍在 2% 以下。總體而言，基於市場的通脹補償指標近幾個月已經上升，但仍較低，基於調查的較長期通脹預期指標變動不大。



委員會將依照法定的目標，尋求促進就業最大化和物價穩定。委員會預計，隨著貨幣政策立場的進一步逐步調整，經濟活動將適度擴張，就業市場狀況將保持強勁。預計今年年通脹率將上升，中期在委員會 2% 的目標附近穩定下來。經濟前景的短期風險看來大致均衡，但委員會正密切關注通脹發展。



有鑑於已實現的和預期的就業市場狀況和通脹情況，委員會決定維持聯邦基金利率目標區間在 1.25-1.50%。貨幣政策立場保持寬鬆，支持就業市場狀況保持強勁，並帶動通脹持續朝向 2% 回升。



在決定未來調整聯邦基金利率目標區間的時機和規模時，FOMC 將評估與就業最大化以及 2% 通脹目標相關的已實現和預期的經濟活動狀況。評估將考量廣泛的資訊，包括就業市場狀況指標、通脹壓力和通脹預期指標，以及反應金融市場和國際情勢發展的數據。FOMC 將密切監控向對稱的通脹目標取得的實際和預期的通脹發展。FOMC 預計，經濟未來的發展將為逐步上調聯邦基金利率提供理據；聯邦基金利率可能在一段時間內會維持在預計在較長期內保持的水準之下。不過，聯邦基金利率實際路徑將取決於未來數據展現的經濟前景。



投票贊成 Fed 貨幣政策決議的 FOMC 決策委員包括：Fed 主席葉倫、副主席杜德利、里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金、亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克、理事布蕾納德、克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特、理事鮑威爾、金融監管副主席誇爾斯和舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉斯。



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