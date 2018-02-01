中人壽(02628-HK)不領大行情 ADR跌

美股結束2日的跌幅，道瓊斯工業平均指數收市升72點或0.28%，報26149點；標準普爾500指數升1點或0.05%，報2823點；納斯特綜合指數升9點或0.12%，報7411點。港股ADR指數未跟美股上升，指數按比例計算收報32830點，跌56點。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報462.6元，較港收市跌1元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報84.37元，較港收市升0.17元；港交所(00388-HK)ADR收報294.84元，較港收市跌1.56元。

中人壽(02628-HK)日前預料去年純利升55至75%，多間大行唱好，不過，中人壽ADR收報26.22元，較港收市跌0.23元。內銀股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.97元，較港收市跌0.05元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.38元，較港收市跌0.02元。

國際油價先跌後回，中海油(00883-HK)ADR收報12.3元，較港收市升0.12元；中石油(00857-HK)ADR收報6.18元，較港收市跌0.02元；中石化(00386-HK)ADR收報6.79元，較港收市升0.03元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報82.39元，較港收市跌0.21元；聯通(00762-HK)ADR收報11.77元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.88元，較港收市升0.01元。

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