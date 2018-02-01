未延續過去三週升勢，美國上週MBA貸款申請指數下跌2.6%

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標呈現下跌局面，無法延續過去三週連續上揚升勢，因再融資與購屋貸款申請雙雙下滑。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 1 月 26 日止當周的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數下跌 2.6%，報 413.4 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 2.9%，至 1,288.0 點；上周購屋抵押貸款申請分項指數則是滑落 3.4%，成為 255.5 點。



成屋庫存持續短缺促使房價走高，這使得屋主能夠挽回 10 年期房地產崩盤和經濟衰退期房屋市值的損失。與此同時，由於勞動力市場保持強勁，貸款利率接近歷史低點，房地產市場的銷售正在升溫。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.36%，向上攀升至 4.41% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 3.81%，向上揚升至 3.85% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 47.8%，前一週為 49.4%。



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