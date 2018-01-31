主計總處概估第四季GDP成長3.28% 較預測數高出0.98個百分點

行政院主計總處公布，106 年第四季未經季節調整實質 GDP 與 105 年同季比較之經濟成長率 (yoy) 概估為 3.28%，較 106 年 11 月預測數 (2.30%) 增加 0.98 個百分點。106 年第四季經季節調整後實質 GDP，與上季比較折算年率之經濟成長率 (saar) 為 4.17%。



併計前三季 (第一季 2.64%、第二季 2.28%、第三季 3.10%)，106 年經濟成長率概估為 2.84%，較預測數(2.58%) 增加 0.26 個百分點。



主計總處表示，概估 106 年第四季經濟成長率 (yoy) 為 3.28%，較 106 年 11 月預測數 (2.30%) 增加 0.98 個百分點，主因出口及民間消費優於預期所致；經季節調整後，較 106 年第三季成長 1.03%(saqr)，折算年率為 4.17%(saar)。



在外需方面，(一) 受惠於全球經濟復甦力道增強，半導體市況暢旺及機械需求熱絡，第四季按美元計價商品出口增 10.49%(以新台幣計價增 5.12%)，其中占比最高之電子零組件續增 15.59%，機械、基本金屬及塑橡膠等製品亦呈兩位數增長；加計服務輸出受來台旅客人次增 10.06% 及三角貿易毛利成長等影響，再剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長 6.01%(11 月預測成長 2.74%)。



(二) 輸入方面，受出口引申需求擴增，國際原物料價格上漲，以及半導體設備進口較少等交互影響，第四季按美元計價商品進口增 6.94%(按新台幣計價增 1.76%)，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 1.80%(11 月預測成長 1.68%)。



(三) 輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 3.00 個百分點。



在內需方面，(一) 第四季隨就業情勢持續改善，薪資穩健增長 (10-11 月平均總薪資較 105 年同期增 3.11%)，加以股市熱絡，成交值增 93.01%、加權股價指數上漲 15.64%，帶動手機及服飾品等熱銷，整體零售業及餐飲業營業額分別增 3.57% 及 3.71%，國人出國人次亦成長 11.73%，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第四季民間消費成長 2.92%(11 月預測成長 2.02%)，對經濟成長貢獻 1.47 個百分點。政府消費方面，負成長 1.25%(11 月預測成長 0.96%)，對經濟成長負貢獻 0.18 個百分點。



(二)資本形成方面，營業用客、貨車汰舊換新及航空業者持續擴充機隊，推升運輸工具投資，惟國內半導體主要廠商資本支出減緩，第四季新台幣計價資本設備進口減 11.51%，加以存貨亦減，併計營建工程等投資並剔除物價因素後，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動) 實質負成長 4.78%(11 月預測成長 1.13%)，抑低經濟成長率 1.00 個百分點。



(三) 總計第四季國內需求成長 0.33%，對經濟成長貢獻 0.29 個百分點。







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