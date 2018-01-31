台灣貿易競爭力連6年下滑 排名掉至B級國家

台灣貿易競爭力再度下滑！台北市進出口商業同業公會今（31）日發布「2018 全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告」，台灣在「綜合貿易競爭力」的全球排名再度下滑，首度由 A 級貿易國家掉出至 B 級貿易國家，且是連續第 6 年名次滑落。

調查報告中，全球綜合貿易競爭力評比前 10 名貿易國家及地區分別德國、新加坡、美國、荷蘭、紐西蘭、加拿大、澳洲、香港、英國，以及日本；其中，新加坡近 7 年來穩定排名為第 1 或第 2，反映新加坡在交通基礎設施、高效率勞動力市場、及高度信賴金融業等條件所營造的優良經貿環境。

台北市進出口公會表示，在 2012 年時，台灣尚名列 54 個貿易地區中屬於 A 級的「極力推薦」貿易地區的第 8 名，今年已掉到 B 級「值得推薦」貿易地區第 2 名，而導致衰退的主因也正是近年來台灣經貿所面臨的挑戰，無力提供有活力的經貿環境，包括貿易高度依賴中國大陸、軟實力落後，以及長期低薪環境人才斷層等。

此外，該份報告也顯示，政府定位為新南向首波交流 6 國的菲律賓、越南、印尼、泰國、馬來西亞及印度的綜合貿易競爭力均穩步上升，其中越南憑藉廣大勞動力、天然資源、及穩定政治環境等優勢大幅上升 6 個名次，成長幅度居於全部貿易地區之冠。

因應東協經濟共同體及南亞迅速崛起，台北市進出口公會建議，政府應掌握第一波南向政策 6 國提升商機，另一方面可將新南向策略與一帶一路綜效相互整合，也建請政府尋找兩岸新互動模式，恢復實質溝通，以及改善人才流失問題；此外，對於企業，台北市進出口公會也呼籲，要因應全球化 4.0 浪潮來臨，妥擬台灣全球價值鏈分工新定位，並建立兩岸貿易合作新架構，以及強化與新南向目標國家交流互動。

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