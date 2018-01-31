出口超預期 台灣Q4 GDP創2年半來單季高點

主計總處今 (31) 日公布去 (2017) 年第 4 季經濟成長率 (GDP) 概估為 3.28%，較 11 月預測數增加 0.98 個百分點，並創 2015 年第 2 季以來單季新高，併計前 3 季 (第 1 季 2.64%、第 2 季 2.28%、第 3 季 3.10%) 後，去年經濟成長率概估為 2.84%，較預測值再上修 0.26 個百分點。

主計總處說明，去年第 4 季 GDP 優於預期主要是因出口和民間消費均超出原先預期。

其中，國外淨需求對經濟成長一口氣貢獻 3.00 個百分點。主計總處解釋，第 4 季受惠於全球經濟復甦力道增強，半導體市況暢旺和機械需求熱絡按美元計價商品出口大增 10.49%(以新台幣計價增 5.12%)，占比最高的電子零組件續增 15.59%，機械、基本金屬和塑橡膠等製品也呈兩位數增長，整體商品和服務輸出實質成長 6.01%，大幅高於 11 月預測成長 2.74%。

而第 4 季國內需求成長 0.33%，對經濟成長貢獻 0.29 個百分點。其中，民間消費成長 2.92%(11 月預測成長 2.02%) 是內需主要動能來源，對經濟成長貢獻 1.47 個百分點。

不過，主計總處也指出，由於國內半導體主要廠商資本支出減緩，第 4 季新台幣計價資本設備進口減 11.51%，再加上存貨減賞，併計營建工程等投資並剔除物價因素後，概估資本形成實質負成長 4.78%(11 月預測為成長 1.13%)，抑低 GDP 1.00 個百分點，也是連續 2 季負成長。