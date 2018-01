彭博社報導指出,英國首相 Theresa May 聲稱希望和中國達成正式的貿易協議。Theresa May 在造訪中國途中在飛機上對媒體表示,希望和中國達成正式的貿易協議。英國企業界希望這次中國之行能敲定交易。



Theresa May 表示,在中國的一帶一路計畫方面需要更多保證,一帶一路計畫必須透明且合乎標準。



就英國脫歐問題,Theresa May 表示自己在英國脫歐工作方面任重道遠,將於 2 月份在慕尼黑詳述英國脫歐的安全計畫。



同時,Theresa May 還表示,將對英國住房市場採取更多措施。







『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』