諜對諜 傳中國監聽非盟總部 伺服器資料午夜自動傳上海

法國及英國傳媒近日分別引述匿名消息人士報導，指由中國出資興建的「非洲聯盟」總部大樓內，被人安裝了監聽裝置，地點分佈在大樓牆上、桌下。每天午夜總部內的電腦都會將所有機密資料傳送到上海的伺服器，情况持續 5 年。

「非盟總部」(African Union) 是中國政府送給非洲的禮物，由中國建築工程總公司興建，耗資 2 億美元，位於埃塞俄比亞首都亞迪斯亞貝巴，2012 年落成啓用。

法國《世界報》非洲版上周五 (26 日) 率先引述多個匿名非盟官員報導事件，稱非盟總部的技術人員 2017 年 1 月發現電腦伺服器午夜至凌晨 2 時辦公室空無一人時，會奇怪地自動將所有資料傳送至上海的伺服器。

消息人士相信非盟所有機密資料由 2012 年 1 月至 2017 年 1 月都被中國竊取。總部內另有監聽系統，安裝於桌下和牆上。英國《金融時報》周一跟進報導，稱有消息人士確認竊聽事件。

《世界報》引述一名匿名非盟高官稱，他們發現問題後已採取措施加強網絡保安，非盟現已取回伺服器控制權，所有電子通訊系統亦都經加密，資料不再經國營電訊商 Ethio Telecom 傳送，另增設其他保安措施。《金融時報》聲稱事件反映非洲國家依賴中國企業如華為與中興通訊 (ZTE) 興建電訊主要網絡會有風險。

中國近年在非洲和西方的大量投資和經貿活動，引起西方關注和忌憚。《金融時報》引述顧問公司麥肯錫 (McKinsey) 去年發表有關中國在非洲投資的報告，指非洲大部分通訊設施都是由華為和中興建設，非洲不少道路、鐵路均由中國企業興建，在非洲營運的中國企業更有逾 1 萬間。

美國傳媒上周末報導，為防中國監聽及抗衡中國影響力，美國政府研究開發國營 5G 網絡。不過消息一出，引起通訊主管機關、民間公司與國會議員反對。

中國外交部昨否認「監聽非盟」的指控，稱報導的內容毫無根據、完全是胡說八道。聲明指「中國不會任何非洲國家的內部事務，亦不會做出損害非洲國家的利益的行為。」

中國駐非盟使團團長曠偉霖亦形容報導「荒謬」，質疑有人對中非關係良好「不高興」：「中國和非洲關係已經帶來了好處和很多機會。非洲人民很高興，但就是有人不高興。」

非盟發言人昨拒絕回應，輪任主席兼盧旺達總統卡加梅 (Paul Kagame) 則向路透社稱表示不知情，也不擔心，他說：「我不認為間諜活動是中國的專長。間諜全世界都有，但我不擔心在這 (總部) 大樓內會被監聽。」

新華社報導，出席峰會的埃塞俄比亞總理德薩萊尼周日 (28 日) 亦表示，中國沒有監視非盟，非中保持着全面和戰略性的關係，他不相信相關報導。非盟委員會主席法基在峰會閉幕後舉行的新聞發布會上說，沒發現非盟總部大樓有任何受到監視的迹象，非盟與中國一直保持很好的關係。

香港《明報》分析，法英有關中國監聽非洲聯盟的報導，跟美國傳出要牽頭發展國營 5G 網絡以抗衡中國影響力的報導，都反映了西方近期輿論的轉變，那就是中國積極推動「一帶一路」，無論在地緣政治抑或經濟上，對西方主導的世界秩序都是威脅。

連同《經濟學人》去年 12 月對中國「銳實力」的專題報導，都顯示西方對中國在發展中國家以及西方的影響力日益顧忌。

非洲擁有大量資源，且人口年輕，被視為全球最有潛力的地區。中國企業早在 1990 年代末已進軍非洲，2009 年超越美國成為非洲最大貿易伙伴，引起美國等西方輿論關注，時任國務卿希拉里 2011 年被問到中國在非洲的投資時，曾說：「我們不想在非洲看到新殖民主義。」

中國 2013 年提出「一帶一路」構想，非洲正是其中一環。美國對「一帶一路」固然抱懷疑，而就算一些表示希望參與計劃的國家，亦「提醒」中國要遵守「國際標準」。

法國總統馬克宏 1 月初訪華時雖然表示要促進中法合作，但同時亦稱「一帶一路」不能成為「單邊路」，必須跟多方共享。

分析指出，中國對發展中國家的經濟援助及基建項目之模式，恰恰是近期西方輿論對「一帶一路」的質疑焦點。