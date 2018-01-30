英政府機要分析：脫歐後 英國全體產業均受重創

《BuzzFeed》週一報導，英國政府一份機要分析文件指出，倘若英國脫歐，英國所有產業都將受到重創。

根據《BuzzFeed》報導，這份分析假設 3 種脫歐腳本，標題為「脫歐分析─跨白廳簡報」，日期則落在 2018 年 1 月。

英國脫歐事務大臣 David Davis 表示，政府還沒準備對此份分析做任何回應。

政府發言人表示，「我們已清楚表示，我們不準備就這項正在進行的內部作業的任何方面，提供任何實時評論。」

報導引述分析指出，在與歐盟的全面性自由貿易協議中，英國未來 15 年成長將比目前預期低 5%。

在「沒有協議」的情形下，英國重新適用世界貿易組織 (WTO) 規定，同時期成長將下降 8%。

倘若英國透過歐洲經濟區成員身分，繼續進入這單一市場，長期成長將下降 2%。

分析顯示，長期而言，與其他非歐盟國家和組織的貿易協議將讓英國 GDP 提升 0.4%。

所有英國地區都將因為英國脫離歐盟而遭受不利影響，東北部、西部中部地區和北愛爾蘭將面臨最嚴重的衝擊。

英國已表示欲脫離歐盟單一市場和關稅聯盟，但同時對北愛爾蘭和愛爾蘭共和國省份保持開放邊界，這是一個尚未充分解決的明顯矛盾。

近幾日，英國首相梅伊 (Theresa May) 因其脫歐策略備受各界砲火，疑歐派對手批評她大量接受歐盟推動的現狀轉型。