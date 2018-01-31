川普國情咨文：蘋果、艾克森美孚等正大舉投資 現在是重拾美國夢的時刻

鉅亨網編譯許光吟 綜合外電 2018年1月31號11點30分

台北時間週三 (31 日) 上午十時許，川普開始發表上任後首份國情咨文，川普演講再次提及「讓美國再次偉大」的核心執政理念，川普在演講開場說道：「我們已採取所有正確的行動和政策，將讓美國再次偉大。」

川普並表示，蘋果公司 (Apple)、艾克森美孚相繼宣布投資美國，並增加美國的工作機會，這是讓美國民眾再度重拾美國夢的大好契機。

川普說道：「電視機所有的美國人們，現在就是你們的時刻，無論你們來自何方，如果你們努力地在工作上付出、相信自己，那麼你是可以放膽作夢的，我們一起，絕對可以達成任何目標。」

「我們所有人就是一個團隊，我們皆生活在美國這張旗幟之下，我們就是一個家庭。」

川普並在國情咨文上談及「原油出口」的能源政策，川普表示，他在上任首年即取消了原油出口的管制，目前美國已開始向全球出口能源，結束了美國對於能源的戰爭。

談及經濟陷入蕭條多年的美國大城底特律，川普表示，多年來許多美國企業已離開底特律，現在他已經停止了政府對當地汽車工人的剝削，而現在很多車廠已經重返美國設廠，這是過去許多年來，美國汽車業很久沒見到的景象：汽車製造業已經重返美國。

而對於市場最矚目的「基建計畫」，川普尚未作出詳細說明，川普僅提及美國朝野應該共同努力，改善美國的基礎建設。