小米IPO或鎖定香港，目標估值900-1100億美元

全天候科技獨家獲悉，小米計劃於2018年第三季度末IPO，在港交所上市的可能性非常大，估值希望達到900-1100億美元，P/E（市盈率）60倍。

近日，全天候科技獲得的一份小米Pre-IPO項目方案顯示，目前小米底層資產估值為540億美元，上市後保守估計市值為1000億美元。小米2017年底已啟動香港上市工作，投行摩根士丹利、摩根大通均已入場。據該方案，小米Pre-IPO項目將於今年2月27日前交割。

有VC投資人告訴全天候科技，最近這段時間，市場上的確有一些小米股權的投資額度在銷售，而且十分緊俏。

一位券商人士拿到了小米上市前股權投資額度。他告訴全天候科技，目前有數十家券商正在參與小米Pre-IPO項目，不過，這不是小米公司的增資擴股，而是部分老股東在轉讓。

全天候科技曾就上述方案及小米IPO相關問題向小米方面求證，對方表示不予置評，“沒有相關信息可分享”。

“小米於2018年下半年在港上市的可能性非常大”，上述券商人士表示，“小米現在比較擔憂的是（港股）市場調整。若9月過hearing（上市聆訊），遭遇市場調整，招股價可能會按下限寫，估值也會打20%的折扣。”上述券商人士說。

據了解，小米選擇港交所上市，或是基於業務布局和港交所政策的綜合考量。這對港股投資者而言也是重大利好。目前港股科技股相對較少，香港資本市場對第一梯隊的中國科技股IPO追捧度極高，這從“三馬”投資的眾安保險、騰訊旗下的閱文集團在港IPO的表現就可見一斑。

若千億美金估值成真，小米將成為2018年港股最大、最重要的科技股IPO；也將成為2014年阿裏巴巴上市以來（2314億美元估值）上市規模最大的科技類公司。

不過，小米上市地和估值目前尚無最終確定。

對於小米上市估值，市場上曾有500億美元、1000億美元、2000億美元三種說法。有消息稱，雷軍於去年11月份與投行接觸時提出了2000億美元估值的目標，並獲投行認可。

全天候科技從接近交易的投行人士處獲悉，小米期望的估值鎖定在900-1100億美元，即1000億美元左右。

截至發稿，互聯網科技領域的中概股中，騰訊市值約43867億港元（5611億美元），阿裏巴巴市值5189億美元，百度市值881億美元，京東市值711億美元。小米上市後，市值較大概率將超過百度和京東，成為繼騰訊、阿裏之後的中國第三大科技股。

小米並未公開其財務數據，此前有市調機構預估，小米手機平均每部利潤為2美元。全天候科技獲得的小米Pre-IPO方案顯示，小米2017年Q3利潤為4億美元。此外，小米生態鏈2017年銷售額突破200億元人民幣。

“如果小米整體上市，1000億美元估值是較為合理的。看決策層意見，80%可能性是整體上，但也可能最後只拿部分業務出來上市”。上述人士告訴全天候科技，大概率會上的是國內手機業務和小米生態圈業務，海外手機業務有可能被排除在外。

去年，在國內智能機市場接近飽和的狀態下，小米加大了海外市場的投入，拓展地區包括了西班牙、墨西哥、俄羅斯以及非洲部分地區，在印度市場更是超過了三星，登上印度2017年Q4手機出貨量榜首。

但是海外市場較低的利潤率卻被認為有可能拉低小米估值。此前，包括榮耀總裁趙明在內的業內人士均指出，小米在新興市場並不賺錢。

在資本市場面前，盈利不高一直是主打“高性價比”的小米的一大痛點。有數據顯示，2017年前三個季度裏騰訊和阿裏營收分別為1713.68億元和1438.85億元人民幣，小米營收也超過了千億，但是小米凈利潤為10億美元，僅為騰訊、阿裏的1/9和1/7。

與手機廠商蘋果相比，小米營收約為蘋果的1/16，凈利潤僅為其1/50。截至1月29日收盤，蘋果公司市值為8544億美元。

在上市之前，小米官方並未公開公司股權架構，雷軍在小米的持股比例也未有準確信息。

全天候科技查閱企查查顯示，雷軍持有小米科技77.8%的股權，自然人股東包含小米的創始成員黎萬強、洪峰和劉德，他們分別持股約10%、10%和2%。

但小米科技只是小米公司旗下公司之一，雷軍在小米科技的持股情況也不能代表其在整個小米公司的持股結構。

據了解，小米采用的是VIE架構。小米公司旗下包括多家子公司，除了此次披露的小米科技外，還包括小米通訊、小米電子軟件、小米支付、小米移動軟件、小米軟件技術、小米數碼科技等至少7家公司。此外，小米在香港還有Xiaomi H.K. Limited等公司。由於小米未披露公司架構，亦無法獲知其與旗下企業之間的股權關系。

上述券商人士對全天候科技表示，小米現在的VIE結構做的比新浪還好，而雷軍對於小米的控股結構很覆雜，其在多家旗下公司都有股份，具體信息在上市之前的招股書中可以看到。據這位券商人士預計，雷軍在小米公司整體持股比例應該在50%以上。

另據全天候科技了解，小米去年第三季度和第四季度分別做了一次增資，共增加了7-8%的股本。增資目的一是為了上市，二是為了擴大線下生態鏈，為小米之家線下門店鋪設渠道，以及開拓供應鏈資源，做一些新品類的開發。

小米的互聯網新故事

據公開信息，小米目前已完成多輪融資：2010年創辦之初獲得4000萬美元融資，估值2.5億美元；次年估值已躍升10億美元；2014年12月，小米完成第五輪11億美元融資，估值達到了450億美元。這已是小米最近一輪融資。

經歷過2015-2016年的低谷，進入2017年以來，小米走出了低谷期，通過紅米系列和小米生態鏈打開了局面，海外市場開拓也漸入佳境。“現在上市，確實可以講一個很好的故事。”青石證券機構業務負責人楊億成對全天候科技表示。

此外，全球擴張和小米之家快速推進所需的大量資金也是小米急求上市的主要原因。按照小米的規劃，5年後小米之家達到1000家，銷售額700億元，單店要求年銷售額7000萬。

曾經的手機制造商小米正在講一個互聯網新故事，其正在打造一個智能生態閉環，對標的是騰訊、阿裏的商業生態。

雷軍曾表示，小米的生態鏈包括三層，分別是智能硬件生態鏈、內容產業生態鏈和雲服務。

硬件方面，小米官方數據顯示，截至2017年6月30日，小米已經投資了89家，其中有16家年銷售過億，至少4家估值超過10億美元的獨角獸公司。其中，小米生態鏈公司華米科技於近期向美國證券交易委員會（SEC）正式提交了IPO招股書，這也將對小米的估值產生重大影響。

小米新零售方面有小米商城、全網電商、小米之家、有品四個板塊；此外，小米還推出了小米IoT（物聯網）平台以及MIUI、互娛、雲服務、金融等板塊。不過，這也對小米的供應鏈、零售、物流等方面的綜合能力提出了挑戰。

據知情人士透露，小米上市後，雷軍自己也有其它打算，或將投入更多精力到科技金融或投資領域，這一說法並未得到小米確認。

IT桔子的不完全統計顯示，過去雷軍系投資歷程中，小米科技對外投資157家，順為資本對外投資270家；雷軍個人天使投資33家，共計投資460個項目。從今日頭條、美團、愛奇藝、快手到小米生態鏈的眾多企業，雷軍的投資版圖已包含了半個中國互聯網。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)