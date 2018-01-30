【港股解碼】貓膩究竟在哪裏？上市不到1年半股價升近20倍！

星亞控股(08293-HK)昨晚公布，建議將公司股份一拆五，每手買賣單位5000股將維持不變。一個不起眼的公布，卻惹來筆者的注目。

何解？

一般而言，市場的誤區是，覺得股份拆細後，會刺激股價上漲，加之股份拆細後價格變低了，達到散戶投資者可以購買的水平，許多投資者會盲目追入。但是星亞這只股真的沒有貓膩嗎？星亞控股爲一家以新加坡爲基地的人力資源解決方案供貨商，主要提供人力外判服務、人力招聘服務及人力培訓服務。主要切合點是酒店及度假村、零售、餐飲及其他行業的人力資源的需要。

星亞控股于2016年7月15日「移民」來了港交所(00388-HK)。上市當天以1.5港元(單位.下同)收市，較上市價高出50%，認購一手(5000股)的小股民，賬面賺2500元，一樂也！不過，這盛宴是剛開始的，星亞控股上市不到一年半，今日收報20.5元，股價升了19.5倍。市值由2.5億變了逾51.25億元，嘩！不俗、不俗！

到底是什麽支持此股股價彈升，假若您看一看該公司財務報表與股份交易。該公司截至2017年7月31日止兩年的總營業額分別約爲2083.3萬坡元、1865.47萬坡元，分別同比升7.88%、及降10.45%；2016年虧損129.72萬坡元，2017年虧損61.83萬坡元。下表爲該公司截止7月31日止近三年的收益及盈利。

成交股數方面，不難找到答案，由數萬以至間中出現過百萬股的成交，筆者說得這麽露骨，主因不用多說了。該股近5個交易日的成交量看，平均值僅爲36.4萬股。

不僅如此，證監會還曾經就該股股權分布進行查詢過。2017年2月14日，證監會就星亞控股股權分布發文指，于2017年2月3日，有19名股東合共持有5199.5萬股星亞控股股份(占已發行股份20.8%)。有關股權連同由公司一名控股股東持有之1.875億股股份(占已發行股份75%)，相當于2017年2月3日已發行股份之95.8%。

因此，星亞只有1050.5萬股股份(占已發行股份之4.2%)由其他投資者持有。于隨後，星亞控股對股權集中作出了響應，根據可取得之資料及據董事局對其關連人士作出一切合理查詢後所深知，星亞確認，于2017年2月3日及于2017年2月14日，公衆人士持有其已發行股份不少于25%，故公司已遵守聯交所證券上市規則之公衆持股量規定。

但盡管如此，于2017年8月31日及9月18日公布的持股量情況來看，其公衆持股量仍是低于最低指定百分比25%，只有22.19%，當時爲了協助公司恢複公衆持股量，以符合創業板上市規則，主要股東李海楓還因此出售了合共600萬股，才使得公衆持股量恢複。

總而言之，星亞就是這樣一家簡單的，業務並非很強，很大，還被證監會查過股權分布的公司。翻查披露文件，上市以來也沒什麽重大並購重組事項發生過，但其股價上升速度實在非等閑之輩能比及。

說回該公司1拆5的建議，以今日收市價計算，一手的交易成本，由10萬元變了2萬元。這正正是公司董事會建議拆細股份的原因，昨晚的公布是如此說，「建議股份分拆將使每股股份之面值減少，而已發行股份總數將增加。股份分拆將導致股份買賣價下調。董事會認爲，由于分拆股份之買賣價較低，因此，股份分拆將改善分拆股份之買賣流通性，從而讓本公司可吸引更多投資者，擴闊股東基礎。」

此建議，會有一些聰明人鼎力支持嗎！？

■作者：陸小梅

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