哈啦財經／螺絲鬆了嗎？盤點中油的那些工安意外

中油公司位於桃園龜山的煉油廠 29 日發生火警，巨大爆炸聲響嚇壞附近民眾，不僅遷廠問題再度浮上檯面，近年來的工安意外事件頻傳，也讓人不禁質疑中油在管理上是否螺絲鬆了？中油公司明（31）日照常舉辦董事會，將委任李順欽為新任總經理，並舉辦交接典禮，預期媒體關注的焦點依舊放在這起工安意外上，也是李順欽上任後要面對的首要課題。

中油 29 日桃園煉油廠大火，巨大聲響讓許多早起的市民驚嚇之餘，甚至以為是發生恐怖攻擊，初步了解事故原因是第二柴油氫脫硫工場在歲修後重新啟爐，加熱管破裂起火，預定要接掌中油新任總經理的李順欽親自到現場處理，中油也承諾將會在一周內公布最後調查報告，盡速向社會大眾說明。

不過，桃園煉油廠 1 月 27 日才歲修完，1 月 29 日重新啟用第一天就發生意外，且這還不是該廠第一次發生工安意外，1996 年桃園煉油廠也發生過氣爆事件，當時因為操作燃油煉製控制台時，壓縮機內的氫氣逸入控制盤內而引發氣爆，導致一名員工死亡。

細數近年來中油發生的工安意外，除了桃園煉油廠之外，1997 年中油在高雄前鎮區進行管線切割汰換工程時，因為突然湧出大量液化石油氣，發生嚴重氣爆，釀成 14 死的事故，當時中油付出約新台幣 4.14 億元的賠償金，董事長也因此下台。

2017 年 8 月 15 日中油也因為外包人員的疏失，引發台電大潭電廠全面跳脫 2 分鐘，導致全台約 590 萬戶停電，時任經濟部長李世光與中油董事長陳金德因此雙雙下台扛責；1 月 18 日，中油苗栗供氣中心也因注氮作業超壓導致 2 吋球塞閥絲口接合處超過其承受壓力而脫落，管內氣體洩漏造成閥座內部墊片碎片飛散，造成 5 位操作人員受傷送醫。

多年來多起意外事故，不僅網友紛紛痛批中油太誇張，學者、立委也點名中油管理制度出了問題，雖然中油自 815 大停電事件後說要全面重新檢討 SOP，並加強人員訓練，經濟部長沈榮津也強調中油一定要強化工安，但還是不免讓人質疑中油的螺絲是否鬆了？

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』