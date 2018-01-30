〈房產〉政府嚴控資本外流 中國去年投資美國商業地產爆跌66%

據彭博社引述 Real Capital Analytics 和戴德梁行的數據，新加坡 2017 年取代中國，成為亞洲最大的美國商業地產投資國，這是自 2012 年以來，新加坡首次超過中國；新加坡在全球排名高踞第 3，僅次於加拿大和法國。

由於中國政府嚴控資本外流，中國買家 2017 年在美國投資商業地產的資金，大幅減少 66% 至 59 億美元。

資料來源：Real Capital Analytics、戴德梁行

2017 年新加坡投資者在美國投資和收購的物業，總額達 95 億美元，金額是自 2012 年以來首次超越中國。新加坡主權財富基金 GIC Pte 佔總投資額近 3/4。其他在美國投資商業地產的新加坡投資者還包括地產商及物流公司等。

戴德梁行預計，新加坡仍將保持美國地產市場最大的亞洲投資國地位，其資金可能用以投資數據中心、學生宿舍及物流領域。

房地產公司世邦魏理仕 (CBRE) 也預計，隨着新加坡機構投資者向海外分散投資，今年其海外地產的投資趨勢將會持續。

彭博數據顯示，2017 年美國新屋銷售數據持續增長，美國地產股累計上漲了 75%，是 S&P 500 累計上漲的 4 倍。

不過，分析人土對美國房價上漲的可持續性存疑，因為美國的工資上漲幅度遠遠趕不上房價。