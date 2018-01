Cohen & Steers在實物資產方面領導力獲三項大獎認可

Cohen & Steers, Inc.(NYSE: CNS) 在《亞洲資產管理》(Asia Asset Management)「2018 年最佳成就獎」(2018 Best of the Best Performance Awards) 中榮獲領導力和投資成就方面的三項大獎,包括「最佳實物資產公司」以及「全球房地產投資信託成就獎」(3 年) 和「全球房地產投資信託成就獎」(10 年)。



這些最新獎項認可了 Cohen & Steers 在房地產投資信託及其它實物資產方面的領導力。30 多年來,該公司一直致力於為客戶提供流動替代投資解決方案,這些解決方案有望實現具有吸引力的總體回報和穩定收益,同時可帶來投資組合多樣化的好處。







Cohen & Steers 亞洲區執行董事兼行政總裁 Stephen Kenneally 表示:「我們很高興《亞洲資產管理》連續第七年認可了 Cohen & Steers 在實物資產方面首屈一指的專長。我們繼續致力於為全球客戶提供獨特的投資策略,幫助他們把握好整個市場週期。」







該公司創立於 1986 年,是首家專業的上市房地產證券資產管理公司。自成立以來,Cohen & Steers 已發展成為一家全球性的差異化策略管理公司,主要專注於房地產證券、上市基礎設施、商品、自然資源股權、中游能源和優先證券等流動實物資產和替代收益解決方案。







如今,Cohen & Steers 是全球最大的房地產證券投資者之一,管理著全球最大的專注于優先證券的共同基金之一。截至 2017 年 12 月 31 日,Cohen & Steers 管理下的資產規模達 621 億美元。







《亞洲資產管理》一年一度的「最佳成就獎」在 15 年來一直表彰亞洲最優秀的資產管理機構。Cohen & Steers 多次獲獎,包括 2016 年「全球房地產投資信託成就獎」(3 年和 10 年);2015 年「全球房地產投資信託成就獎」(3 年)、「全球基礎設施成就獎」(10 年) 和「美國房地產投資信託成就獎」(20 年);2014 年「全球基礎設施成就獎」(10 年);2013 年「全球基礎設施成就獎」(3 年);以及 2012 年和 2011 年「全球基礎設施成就獎」(5 年)。



