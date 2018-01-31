美國11月S&P/CS 20城市房價指數較前年同期漲6.41%，創3年最大升幅

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 2017 年 11 月份 20 大城市房屋價格創三年來最大升幅，顯示在需求保持穩定的情況下，低庫存持續刺激房價走高。標準普爾 CoreLogic 凱斯席勒公布的數據顯示，美國 11 月份 S&P/CS 20 城市房價指數較前年同期上揚 6.41%，為 2014 年 7 月份以來最大升幅。此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為上升 6.30%。10 月份數據由初報的年增 6.38%，修正成為 6.32%。



經季節性因素調整後，11 月份 20 大城市房價較前月上揚 0.75%，經濟專家預期為月增 0.60%。10 月份數據為月增 0.70%。



全國房價指數年比增幅已經連續 16 個月高於 5%，反映了住宅房地產市場的反彈。雖然需求因就業強勁與利率低而得到提振，但是供應仍然落後，特別是成屋。



在過去幾年中，有限數量的待售房源推動房價上漲速度超過了工資上漲，壓低了年輕、初次購屋者的負擔能力。這可能最終阻礙價格更快上漲。目前而言，房價上漲意味者房屋擁有者的房屋權益增值。



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