〈房產〉1兆盧比變橫財 印度將拍賣移民至中、巴印度人「敵方資產」

根據印度新修訂的一項法案，對於那些已移民到中國或巴基斯坦並已在當地取得公民身份的印度人，他們遺留在印度的 9400 多處資產將被視為「敵方資產」，價值超過 1 兆盧比 (約 4655 萬元新台幣)，，政府將把這些資產進行拍賣充公。

環球網引述《印度時報》15 日報導，目前印度內政部已開始對這些「敵方財產」展開認定工作。這是印度日前修訂已實施 49 年的《敵方資產法》之後所採取的行動，該修訂案證實，在印巴分治時期及之後移民到巴基斯坦和中國的印度人的後裔，將無法再繼承那些被滯留在印度的財產。

一位內政部官員表示，印度內政部長拉傑納特 • 辛格 (Rajnath Singh) 在近期一次會議上被告知，目前對 6289 處「敵方」所遺留財產的認定工作已經完成，還有 2991 處資產待認定。

另一名官員則表示，這些資產共計大約 1 兆盧比，如果都變賣之後將成為印度政府的一筆「橫財」。

據報導，這些財產中，有 9280 處是由已遷居到巴基斯坦的印度人留下的，剩下 126 處則是已遷居到中國的人留下的。

印度新修訂的法案規定，「敵方財產」指的是任何屬於敵人、敵方物件或敵方公司的財產或由這些人或實體持有或管理的財產。

在 1965 年印巴戰爭之後，印度於 1968 年開始實施《敵方財產法案》，該法案規對這些滯留財產進行管理並列舉出了保管人所具有的權利。