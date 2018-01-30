【大華銀投信】殖利率威脅來襲 美股自歷史高位拉回

◆ 國際股市

週一全球股債齊跌，美股自歷史高點拉回，三大指數跌幅介於 0.52~0.67% 之間，10 年美債殖利率突破 2.7%，創下 2014 年 4 月以來最高，壓抑了股市估值。受到油價下跌影響，標普能源指數下跌 1.55% 領跌標普 11 大產業，公債殖利率拉高降低高股利板塊吸引利，標普公用事業與電信指數分別下跌 1.28% 與 1.27%，大盤重心科技指數下跌 0.87%，蘋果下跌 2.1% 拖累科技股較多，因日經新聞報導蘋果因新手機銷量不佳，計畫將 3 月訂單砍半，以抗景氣循環的醫療保健下跌 0.27% 跌幅最小。

美股後續如何發展，除了聚焦美債殖利率是否持續上揚對市場帶來壓力之外，本週眾多經濟數據與企業財報也將牽引投資人情緒，包括週二川普將發表國情咨文演講，週三盤中公佈美聯儲利率政策、週五公布 1 月的非農就業報告等，以及蘋果、Google、亞馬遜等重量級企業財報也都將在本週四出爐。

◆ 每日一圖

根據 Factset 的統計資計料顯示，截至上周四為止標普 500 指數已有 24% 的成分股公布 2017Q4 財報，其中 81% 的公司公布營收高於分析師的預期中值 (參考下圖)，而過去 4 個季度該數據平均值為 64%，過去 5 年該數據平均值為 56%，若本季財報公布結束依舊能維持 81% 的亮眼數據，將創下 Factset 自 2008Q3 以來統計該數據的最高值，目前能源、醫療保健、不動產與電信板塊 100% 公佈的營收皆優於預期。營收之所以重要，在於營收是損益表的第一個會計科目，能單純的反應企業在一段期間內銷售情形，不像淨利已經過多個會計科目的加減運算，以及諸多一次性費用的調整，受到許多資訊扭曲的資訊，例如銀行股因稅改在本次財報季認列大額的一次性費用，導致在美國通用會計原則下(GAAP) 的 EPS 由盈轉虧，但扣除這些一次性費用的調整後 EPS 卻和去年同期相差無幾，因此財報公布後銀行股股價並未出現明顯下跌，而一般投資人不一定能解讀 GAAP 下的 EPS 和調整後 EPS 的差異，因此營收成為簡單衡量企業銷售表現的指標。

本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。本文之意見或資訊由大華銀投信提供，僅供參考，所有資訊於發佈當日確信為真，但不保證其正確性，資訊亦可能隨時變更，大華銀投信將不會另行通知，資訊僅反映大華銀投信於文件編製日之觀點，如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團 (UOB) 及其董監事與受僱人，不負任何法律責任。