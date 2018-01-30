利多簇擁 新興亞洲市場 分析師喊讚 

新興市場經濟全面復甦，股市也同步走強，進一步觀察，三大新興市場中的新興亞洲，坐擁優於其他市場的高經濟成長率、強勁的企業獲利，讓多數分析師皆認同新興亞洲的投資潛力。就投資布局上，建議投資人可適度加碼新興亞洲股票型基金，而較積極的投資人，更可考慮搭配中國、印度等單一國家股票型基金。

鉅亨基金交易平台指出，中國與印度的快速崛起，使得新興亞洲經濟成長速度大幅領先其他市場。根據 IMF 資料顯示，新興亞洲在 2007 至 2017 年期間，平均每年 GDP 為 7.6%，大幅領先新興市場的 5.4% 與成熟市場的 1.4%，即使面對 2008 年金融海嘯，多數市場皆面臨經濟減緩或衰退的危機，新興亞洲卻一枝獨秀，將經濟成長持續維持在 7% 以上的水準，表現令人驚艷，今明兩年新興亞洲 GDP 仍維持 6.5% 的高增速，凸顯其穩定的經濟水準。

鉅亨基金交易平台進一步指出，根據英國研究機構經濟商業研究中心 (CEBR) 報告預期，於 2032 年全世界 10 大經濟體中，將由中國、印度、日本、南韓、印尼等亞洲國家拿下，而其中 4 個為新興亞洲國家。實際上，隨著新興亞洲經濟規模逐漸成長，未來全球經濟的重心將逐漸向亞洲靠攏，也讓亞洲長期成為投資人布局中不可少的一塊。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，看到新興亞洲的企業獲利狀況，由於新興亞洲正處於經濟快速成長的階段，有利整體企業的獲利持續上揚，根據分析師預期，新興亞洲企業的未來 12 個月盈餘成長率為 29%，而其中前四大主要投資區域中國、南韓、台灣與印度，其中，中、韓未來 12 個月的預估盈餘別有 42% 與 33% 的水準，良好的企業獲利將是股市上漲的一大助力。

鑑於快速成長的經濟與樂觀的企業獲利，多數分析師也持續樂觀看待新興亞股未來表現。根據統計，有 71% 的分析師將新興亞洲股市評為「建議買進」，並在滿分 5 分的綜合投資評比中給予 4.2 分，是所有新興股市中得分最高者。

朱挺豪表示，MSCI 新興亞洲市場去年上漲逾 40%，今年以來也持續表現亮眼，由於新興亞洲市場具有高度經濟成長與企業獲利持續轉佳等利多，加上多數分析師持續看好新興亞洲股市未來表現，建議投資人可加碼新興亞洲股票型基金，而較積極的投資人，更可考慮搭配中國、印度等單一國家股票型基金，參與其經濟高速成長的投資契機。

