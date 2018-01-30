日圓強勢，小型股兇猛

黑田東彥在 WEF 小組會議上表示，跡象顯示，薪資實際和價格已經開始上漲，甚至中、長期通膨預期也略有回升，因此，儘管實現 2% 的通膨或價格穩定的目標如此困難和曠日持久，但我認為我們終於接近目標了。 新聞來源: 鉅亨網 2018-1-29

日本央行行長黑田東彥的發言，再度引起投資人對於日本央行調整貨幣政策方向的擔憂，日圓兌美元也延續近期的強勁升勢。今年以來，日圓兌美元升值 3.58%，為亞洲國家中升值幅度居前者，鉅亨基金交易平台建議投資人別低估日圓進一步升值的可能性，較不容易受到升值傷害的日本小型類股基金是投資人佈局日本的首選。

1. 日本物價悄悄上升，政策工具將趨緊

東京物價年增率超越日本 10 年公債殖利率

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

上圖為東京物價年增率與日本 10 年公債殖利率的變化情形，除去兩次消費稅上調所造成的物價大幅升高（日本政府分別於 1997 年及 2014 年 4 月 1 日上調消費稅率），日本 10 年公債殖利率與東京物價年增率間平均差距為 2%。但在日本央行政策性的將 10 年公債殖利率維持於 0%，且東京物價年增率持續升高的當下，兩者差距急速縮窄至 - 1%，若物價年增率繼續升高，日本央行勢必會調整 10 年公債殖利率的目標。

從勞動市場來看，日本 11 月失業率僅 2.7%，代表工作多寡的求才求職比率為 1.56，勞工現金收入年增率也來到 16 個月最高的 0.9%；從消費端來看，消費者信心指數處於 3 年來最高水平，零售銷售年增率也來到 2.2%，日本通縮的陰影正慢慢消散。鉅亨基金交易平台認為升高的物價將迫使日本央行調整貨幣政策，日圓繼續升值機率較高。

日圓轉強，不利大型類股表現

與台灣相似，出口為日本經濟主要引擎（2017 年第三季，日本貿易依存度為 69.14%），而匯率則是左右出口表現的關鍵。當日圓貶值時，除了出口商品用外幣計價價格下跌外，企業海外獲利換回日圓也受益於日圓貶值而增加，出口為主的大企業獲利自然更亮眼。但若日圓反向升值，大企業可要叫苦連天，根據鉅亨基金交易平台研究，日本大型類股表現與美國股市及日圓強弱息息相關，日圓兌美元每升值 10%，大型類股股價將因此下跌 4.4%。

日本股市與美股及日圓走勢息息相關

資料來源：Bloomberg，採東證一部及標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 日本小型類股獲利動能更強勁

相較於容易受到日圓升值傷害的大型類股，日圓匯率變化對小型類股影響甚微（P 值為 0.86，統計上不顯著）。除了不會受到日圓走強影響外，更依賴內需的小型類股，獲利也遠優於大型類股，不論是近 3、5 或 10 年每股盈餘年增率（請參閱下圖），小型類股都遠高於大型類股。根據彭博預估，未來一年小型類股每股盈餘年增率為 26.3%，再度打敗大型類股的 12.4%。

日本大小型類股每股盈餘年增率變化

資料來源：Bloomberg，採東證一部及東證二部指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/1/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

懷疑日股成長性，選小型類股就沒錯

經歷過 90 年代的大跌不起後，投資人往往對日股印象不佳。但從高點的 1989 年 12 月以來，日本小型類股累積上漲 98.3%，遠優於大型類股的 - 34.8%，建議看好日本經濟及安倍經濟學的投資人，可以日本小型類股基金為投資日本的第一選擇。

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