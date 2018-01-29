小摩：各公司均傳好消息 美股有望見到絕佳財報周

美股市場正進入財報最繁忙的一周，有策略師認為，接下來可望見到不少好消息，讓投資人振奮。

據《CNBC》報導，接下來一周內，有超過 100 家標普 500 指數公司，以及 10 家道瓊成份股公司將發布財報，包括眾所矚目的蘋果 (AAPL-US)、Facebook(FB-US)、Microsoft(MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、麥當勞 (MCD-US)、波音 (EST-US) 與 埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US) 等。

JP Morgan 主管 Stephen Parker 表示，就目前所得到資料，市場將見到這些公司巨大的成長。

Parker 說，美股企業第 4 季將見到明顯的成長，而且與過去不同，傳統上常見分析師下調第 4 季獲利預期，這在今年完全見不到。

而《路透》數據也顯示，目前已有超過 4 分之 1 的標普 500 企業，已經上報財報資訊，其中 5 分之 4 表現，都超出分析師預期。整體來說，分析師預計可見到 13% 的成長，其中能源產業可望貢獻最多。

不過，即使財報可望樂觀，Parker 認為，市場經過一整年「不正常」的低波動率之後，可能會漸漸回歸正常水位。如此，可能會增加股市下修的機會。

Parker 說，除非市場在未來 12-18 個月之內，不會見到經濟衰退跡象，否則，某個時間點見到回調，將是難以避免的。

JP Morgan 目前偏好的產業，主要為科技、生技業，這兩項產業有望出現長期增長，以及銀行及能源股，這兩類屬周期性的價值股。