〈財報〉不受晶片漏洞影響 英特爾Q4財報告捷 股價創17年新高

晶片製造大廠英特爾 (INTC-US) 於 25 日美股收盤後公佈 2017 年第 4 季財報，在數據中心營收成長帶動下，公司整體營收高於華爾街分析師預期，股價盤後一度上漲至 17 年以來新高。

Intel 第 4 季的營收為 170.5 億美元，去年同期為 163.7 億，因受美國稅改影響，公司認列 58 億美元的費用，導致年度虧損為 6.87 億美元，若扣除掉稅改影響，則每股盈餘年增 37% 至 1.08 美元，高於預期的 0.87 美元。

第 4 季表現高於分析師預期，FactSet 對 31 位分析師進行調查，他們預期的營收為 163.4 億美元，Intel 先前預測的營收數字為 158 億至 168 億美元之間。

Intel 股價在財報公佈後上漲 3.73% 至 46.99 美元，盤後最高的漲幅一度達 5.3% 至 47.71 美元，為 2000 年 11 月 2 日的新高。

Intel 股價 25 日的盤後走勢

僅管以個人電腦為主的銷售額，在第 4 季下滑 2％至 90 億美元，但數據中心營收成長 20% 至 56 億美元，大幅超乎預期的 9% 成長。物聯網的收入增長 21％至 8.79 億美元，高於分析師預期的 8.635 億美元。

可程式解決方案的營收則是上升 35%，達到 5.68 億美元，亦高於分析師預期的 4.675 億美元。非揮發性記憶體解決方案的營收上漲 9% 至 8.89 億，略低於預期的 9.371 億美元。



Intel 的執行長 Brian Krzanich 在法說會上表示，他們將針對未來產品做安全上的改善，將解決 Spectre 與 meltdown 對硬體設備的安全性威脅，新產品預計在今年上市。