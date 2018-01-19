〈財報〉美國運通Q4獲利高於預期 但宣布暫停回購股票 盤後下挫2.7%

金融服務公司美國運通 (American Express Co.) (AXP-US) 週四盤後公布第四季和 2017 全年獲利，並宣布將因稅收減免與就業法案而暫停股票回購計畫。

美國運通第四季每股調整後獲利 1.58 美元，高於 Thomas Reuters 估計的 1.54 美元。季度營收 88.4 億美元，也高於預期的 87.2 億美元，與去年相比成長 10%，歸因於信用卡用戶花費創紀錄。

全年來說，每股調整獲利 2.97 美元、營收 335 億美元。

然而，美國運通盤後仍下挫 2.7%，報 97.16 美元。

下表為美國運通過去 10 年的營收成長趨勢

由於認列與稅金相關的一次性費用 26 億美元，所以美國運通創下近 20 年來首次季度淨損，達 12 億美元，或每股虧損 1.41 美元。

美國運通董事長兼執行長 Kenneth Chenault 已服務 17 年，將於 2 月退休，由 Steve Squeri 接任董事長與執行長。他表示，由於稅改迫使公司在今年上半暫停回購股票以重建資本，但他相信新稅制的長期效益是正面的。

「有鑑於事業動力和稅率調降後的利益，我們 2018 年預計投資金額將比原計畫增加 2 億美元，用在增加客戶端的計畫上。」

雖然暫停回購股票，但該公司仍會持續支付股利。2018 財年，美國運通估計每股獲利介於 6.90 美元至 7.30 美元之間。

GuruFocus 估計美國運通 2017 年股票漲幅 34%，今年迄今則見 1% 上漲。