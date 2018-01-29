葉倫的最後一次議決策會議 或許並不是走過場

摘要：對市場來說，聯準會 3 月升息似乎已經板上釘釘，但 1 月的決策會議可能不僅是走走過場這麼簡單。高盛認為，FOMC1 月會後有望發表偏鷹派的樂觀聲明，並提升對通膨的評估，加強 3 月升息的預期。

對於市場來說，聯準會 3 月升息似乎已經板上釘釘。不過 1 月的 FOMC 會議，可能不僅是走走過場這麼簡單。

高盛預計，本周聯準會的議息會議過後，FOMC 委員會將發布總統偏樂觀的聲明，升級關於風險平衡的陳述，通膨評估會稍偏鷹派。「總而言之，除非經濟狀況大幅惡化，我們相信聲明將與三月升息的論調保持一致。」

FOMC 將在台北時間 2 月 1 日凌晨 3:00，公布 1 月利率決議及會議聲明。這也是現任聯準會主席葉倫，在卸任前的最後一次 FOMC 議息會議。

FOMC 12 月會議中，對短期風險的評估依然是「大致平衡」。高盛認為，這一展望有些過時，1 月的 FOMC 聲明有望將其調整為「平衡」，意味著目前的樂觀情緒更甚。

上周公布的數據顯示，美國第四季 GDP 年化季環比初值 2.60%，不及預期的 3%。不過高盛提到，經濟增速依舊強勁（增速維持在 2.5%-3.5% 之間），三個月平均的就業增速 20.4 萬人次，也超過了 12 月 FOMC 會議中的 17 萬人次。再加上颶風消退，稅改落地，美股創出新高，高盛認為，聯準會將繼續維持「堅實」經濟增長的描述，並將家庭支出從「溫和」提升至「加強」。

通膨方面，雖然美國第四季的 GDP 和就業狀況都未如預期，但在節假日消費活動頻繁的推動下，第四季美國通膨狀況還是有所轉好。美國第四季核心 PCE 年化季環比初值增長 1.90%，持平預期，較前值上升 0.6 個百分點。

高盛認為，FOMC 會刪去 12 月聲明中「今年以來通膨和核心通膨均有下滑」的相關表態，不過，「在低於 2% 處運行」和「密切監控」通膨的表態仍然會留在聲明中。

高盛還提到，1 月的聲明有可能會暗示通膨的上行趨勢，例如將通膨「依然在低位」（remain low），調整為通膨「某種程度上依然在低位」（remain somewhat low）。

『新聞來源／華爾街見聞』