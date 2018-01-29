瘋狂馬斯克 竟然「無聊」到要賣火焰噴射器

頭銜愈來愈長的特斯拉（TSLA-US）執行長馬斯克（Elon Musk）最近又突發奇想，旗下的「無聊」公司（Boring company）竟然賣起了火焰噴射器，售價為 500 美元。

無聊公司出售的火焰噴射器。（圖：Boring Company 官網）

這家「無聊公司」，說來並不無聊，儘管主業是承作緩解大城市道路問題的地下車輛軌道運送系統，但副業還經常銷售一些造成轟動的紀念品。

「無聊公司」第一款周邊商品就是販售一頂價值 20 美元的紀念帽，上面印著「無聊公司」（Boring Company）的字樣，儘管如此無聊，但這款幅已經賣出了 5 萬頂，為公司進帳 100 萬美元。

無聊公司出售的帽子。（圖：Boring Company 官網）

去年 12 月 10，馬斯克曾在個人 Twitter 上宣布，等到這款「無聊」帽子售出 5 萬頂後，就要開始賣火焰噴射器。

現在他真的這麼做了。這款火焰噴射器已經正式在「無聊公司」的官網上展開預售，預售價每支 500 美元，配備的火焰彈一罐售價 30 美元。

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安全性和合法性？

至於消費者質疑的火焰噴射器的安全性和合法性，「無聊公司」在官網上出現了「全世界最安全的火焰噴射器」這樣的標語，並特別註明，美國允許出售射程不到 10 英尺範圍的火焰噴射器。

馬斯克還標榜，公司最大的樂趣是降低危險性，而火焰噴射器並不會比牛排刀更危險。

對於海外買家，無聊公司也在在官網上載明海外購買的風險以及相關細節，例如：結帳時會添加額外的稅款和運費；國際訂單可能因為各國法律不同而增加海關費用；對上述費用不滿意，海外買家可以要求全額退款；預計今年香季出貨前；出貨前，所有購買者會收到更詳細的條款；另外，還語帶詼諧地標註，嚴禁在「無聊公司」進行試射。

銷售成績如何？

馬斯克周日早上在 Twitter 上發布，目前火焰噴射器已經獲得了 2000 台預訂的訂單， 並計畫將銷量控制在 2 萬台以內。到了周日晚間，據無聊公司統計，已售出 4000 台。

馬斯克並在推特上搞笑地說，「當電影《殭屍啟示錄》情節發生時，你會很高興你買了一個火焰噴射器，可以用來對抗不死生物，或者你可以把你的錢要回來！」