面板營運回升 法人估夏普2017年4-12月本業獲利年增270%

外電報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (6753-JP) 受惠於面板事業營運回升，加上降低成本奏效，預估夏普 2017 年會計年度 (2017 年 4-12 月) 本業獲利將達 700 億日圓，較 2016 年 4-12 月同期大幅成長約 270%。夏普預計將在 1 月 31 日公布財報。

日經新聞報導，夏普面板業務成長的主因，包括平板裝置用中尺寸液晶面板等產品銷售成長，中國電視銷售也大幅跳增，另外與鴻海共同營運的大阪堺市 10 代線 SDP 業績回升，都推升夏普面板業務成長。

夏普去年面板業務大豐收，根據日前中國電子商會公布的《2017 年中國電視消費及 2018 趨勢預測報告》中指出，夏普堪稱是 2017 年電視產業的大贏家，全球電視銷量將破 1400 萬台，其中在中國的銷量就將超過 1000 萬台。

報告中指出，夏普在中國 2017 年幾個大型購物節表現，從 618、818、十一長假、雙 11、以及雙 12，夏普電視銷量幾乎都是佔據第 1 名的寶座，相較於中國全年電視銷量約 4800 萬台，僅與 2016 年持平的狀況下，夏普可說是大獲全勝。

夏普對於自身營運也頗有信心，日前也將 2017 年度 (2017 年 4 月 - 2018 年 3 月) 本業獲利目標由 900 億日圓上修到 930 億日圓，稅後純益也從 590 億日圓上修到 690 億日圓。