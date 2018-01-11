〈夏普OLED量產〉夏普今年有機會搶下蘋果手機OLED面板訂單

蘋果 iPhone X 是蘋果首款採用 OLED 面板的手機，相關 OLED 面板全數由三星顯示器 (SDC) 供應，光電協進會產業分析師陳逸民指出，另一家韓廠樂金顯示器 (LGD) 可能是今新 iPhone 第二家面板供應商，另外，日本則是由夏普取得頭香，今年有機會開始供應蘋果手機的 OLED 面板。

陳逸民表示，日本方面有可能供應 OLED 面板的廠商近期曝光 ，夏普取得頭香，超越日本顯示器 JDI 的進度。

陳逸民分析目前全球中小尺寸 OLED 面板量產，除三星、樂金、夏普及日本顯示器之外，中國面板廠也在積極搶進，根據中國天馬集團技術長曾章和去年 12 月在日本仙台 IDW'17 國際顯示研討會上發表的資料，目前中國大陸新舊中小尺寸 OLED 面板廠達 13 座，其中 6 代線有 11 座。

曾章和表示，如果所有 OLED 面板線量產開出，產能將達 35 萬片或更多，但實際需求僅需約 18 萬片，再加上韓、日 OLED 面板線的產能，中小尺寸 OLED 面板的戰國時代即將來臨。

陳逸民認為，觀察近期全球 OLED 面板產業狀況，從 Apple iPhone X 開始使用 OLED 面板，確定高階終端 3C 產品配置 OLED 面板趨勢，因此全球各家顯示面板廠紛紛押重寶投資 OLED 面板，期許未來能占到一席之地。

陳逸民說，由於目前 OLED 面板成本較 LCD 高，且 OLED 面板製作不易，也成為各家顯示面板廠必須面對的難題。

中國廠積極搶進 OLED 面板布局，但台廠則是相對保守，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 仍是以 LCD 為主，在 OLED 部分主要鎖定在智慧穿戴產品上，且強調，在 OLED 成本仍高下，LCD 在手機面板上仍有一定的優勢。