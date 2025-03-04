〈觀察〉台積電赴美重金加碼 形勢「兩好三壞」 就看能否獲美保送上壘

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-04 18:13

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (4) 日宣布赴美加碼投資千億美元，用於興建 3 座晶圓廠、2 座先進封裝廠與 1 座研發中心，業界普遍認為，此舉帶來「 2 好 3 壞」影響，雖然有助深化與美國的關係並強化技術領先地位，但未來是否能順利「保送上壘」、拆除英特爾 (INTC-US) 未爆彈才是關注焦點。

首先，AI 時代下，供應鏈核心技術早已往美國集中，主要 AI 巨頭皆為美國企業，台積電擴大美國投資，可進一步鞏固與相關公司的關係，提升競爭優勢，並進一步給予競爭對手壓力。

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如三星，在沒有先進技術客戶支持下，業界認為，三星恐成為最大受害者，不僅與台積電的技術、產能差距不斷拉大，未來在沒有擴大投資美國的保護傘下，甚至還可能面臨關稅挑戰，雙方差距恐只增不減。

其次，台積電此次到美國設立研發中心，雖是打破過往承諾，不過，業界認為，美國當地人才眾多，透過在美直接設立研發中心，可招攬更多具有電機、工程、材料等專業背景的當地優秀人才，提升技術創新與研發能力，並與台灣研發中心相互配合，形成日不落研發帝國。

然而，台積電赴美投資仍面臨三大挑戰，首先，美國建廠與營運成本高昂，根據台積電官方數據，此次投資金額高達 1000 億美元，加計先前宣布的投資金額 650 億美元，未來折舊壓力山大，恐進一步稀釋未來毛利率，美國客戶也恐遭台積電漲價。

其次，台積電因應成本上升，恐進一步強化供應鏈管理、壓縮供應鏈獲利，期盼共體時艱，尤其台積電供應商中不乏台灣業者，更有追隨前往美國的供應商，隨著美國投資比重提升，供應商除了面臨降價壓力，擴大在美營運也將是一大挑戰。

第三則是外界普遍預期，台積電此次在美大手筆投資，恐影響未來其他市場的布局，如德國、日本的投資預算可能遭排擠，甚至台灣的投資計畫也恐受影響。

細數「兩好三壞」影響，市場也關注台積電下一步走向，也就是英特爾的後續發展。英特爾目前陷入困境，除了董事會受外界批評，執行長職位也遲遲未找到適任人選，美國政府更多次開會討論，仍無明確解方。