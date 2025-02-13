〈友達法說〉去年Q4業外挹注單季轉盈 全年每股虧0.4元擬配息0.3元

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回顧 2024 年，友達表示，除了從 4 月起併入 BHTC 營收外，本身的 Display 顯示科技及 Mobility Solution 智慧移動業務也持續成長；Vertical Solution 垂直場域方面，以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，但能源事業衰退。