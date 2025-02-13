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〈友達法說〉去年Q4業外挹注單季轉盈 全年每股虧0.4元擬配息0.3元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-13 19:21

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友達去年Q4業外挹注單季轉盈 全年每股虧0.4元擬配息0.3元。(鉅亨網資料照)

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (13) 日公告去年第四季財報，受惠處分廠房之業外利益，單季轉盈，稅後純益 26.8 億元，季增 2367%、年增 318%，每股純益 0.21 元，2024 全年稅後淨損 30.6 億元、每股虧 0.4 元。

友達董事會也通過資本公積發放現金案，每股將配息 0.3 元，若以今日收盤價 14.05 元估算，現金殖利率約 2.1%。


友達去年第四季營收 686.92 億元，季減 11.6%、年增 8.4%；毛利率 7.9%，季減 3 個百分點、年增 4.5 個百分點；營業淨損 33.23 億元、較前季及前年同期擴大，不過，業外利益 53.42 億元，主要有售廠處分利益挹注。

友達 2024 全年營收 2802.45 億元，年增 13%、毛利率 8.6%，年增 6.7 個百分點；營業淨損 84.66 億元，較前年收斂逾 6 成，業外利益則為 78.61 億元，EBITDA 獲利率為 9.1%，較前一年度顯著回升。

回顧 2024 年，友達表示，除了從 4 月起併入 BHTC 營收外，本身的 Display 顯示科技及 Mobility Solution 智慧移動業務也持續成長；Vertical Solution 垂直場域方面，以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，但能源事業衰退。

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友達面板財報配息

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