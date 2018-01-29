蔡英文屬意蘇貞昌選新北？蘇巧慧交待蘇貞昌態度

外傳民進黨主席蔡英文屬意前行政院長蘇貞昌參選新北市長，並於上周指派幕僚與蘇貞昌接洽，黨內另一派系「正國會」也接獲訊息，得知新北將由蘇貞昌代表出征。蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧今 (29) 日仍否認，強調沒有這種事情，「如果有的話，我怎麼會不知道呢？沒有這種事情。」

傳出黨內高層共識是「請託」蘇貞昌出戰，因為根據民調，檯面上有意參選新北市長的立委吳秉叡、羅致政，以及台北市副市長陳景峻等人，民調均大幅落後國民黨可能人選、新北市副市長侯友宜，蔡英文不太滿意，才會找蘇貞昌回鍋。

蘇巧慧表示，這兩天周末回到地方，地方鄉親熱情的聲音真的是很大，但是她爸爸的心意還是很清楚，希望表達參選意願的吳秉叡可以得到大家的認同，所以這個周末她跟吳秉叡去市場向大家拜年，爭取每一份認同，看得出來民眾反應真的很高興，還有很多人喊「未來的市長加油」，也覺得民調繼續往上衝有希望。

至於有沒有人來勸進或請託蘇貞昌參選新北市長？蘇巧慧說，從她進到立法院這兩年以來，就她所知，完全沒有任何人來徵詢，所以她都不知道報紙上的傳言怎麼來的？

媒體問到，蘇貞昌聽到這樣的消息是否會很困擾？蘇巧慧表示，她爸爸看到這樣的消息當然是哈哈大笑，一方面覺得很高興大家都還記得他，也對他這麼好，但是他還是一直為吳秉叡加油「如果我們繼續打拼，一定能衝衝衝」。

媒體追問，有沒有翻盤的可能？蘇巧慧指出，其實大家一直在討論人選要不要換，對現在正在努力的候選人，其實也不太公平，焦點應該放在正在努力的候選人，給他多一點時間和曝光機會，讓大家看見他，這才是對已經表達參選意願的人是最公平的方式。

蘇巧慧強調，主席或黨內大老怎麼想，因為從來沒有互動過，所以她不太清楚他們怎麼想，她能夠反應的，就是她在地方走、和看到鄉親的意見與聲音。

媒體最後問，如果總統真的徵召，蘇貞昌會接受還是婉拒？蘇巧慧說，這種還沒發生的事情，而且她也不是當事人，要她來回答實在是有點困擾。

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