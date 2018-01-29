「中東首富」阿爾瓦德王子已獲釋 旗下王國控股周日大漲10%

沙烏地阿拉伯的王國控股 (Kingdom Holding) 股價周日漲停，大漲 10%，主因是這家公司的持有人「中東股神」阿爾瓦德 (Alwaleed bin Talal) 王子已經獲釋，之前他因反腐運動被羈押超過 2 個月。

沙烏地時裝零售商 Fawaz Abdulaziz Alhokair 股價周日也上漲 7.6%，其主要股東 Fawaz Alhokair 同樣獲釋。上周當地國家檢察官批准一項「金融和解協議」(financial settlement)，許多王子也因而獲釋。

阿爾瓦德需繳納的和解金額並未公布，有消息人士說，和解金額約為 60 億美元，為所有人中最高。

據《路透》報導，阿爾瓦德及其他王子獲釋後，暗示反腐調查的主要部分已經結束。阿爾瓦德在獲釋幾小時前接受《路透》採訪時，一直堅稱自己沒有貪腐行為，並且還能完全掌控王國控股。

他說，他支持薩爾曼王儲 (Mohammed bin Salman) 的改革行動，這次被捕是一場「誤會」，政府未提出任何指控，他只是和政府進行了一些討論。

自去年 11 月初以來，阿爾瓦德及其他幾十名王子、高官及富商，一直被羈押在麗思卡爾頓酒店，薩爾曼王儲標舉這次是反貪腐的改革行動。