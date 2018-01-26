環球能源資源(08192-HK)附屬擬斥資15萬港元加入Crebit全球P2P信貸平台

環球能源資源(08192-HK)公告稱，2018年1月26日，間接全資附屬公司統一物業信貸與關聯方Crebit Management Limited訂立Crebit代币購買協議以購買若幹虛擬代币，使統一物業信貸可加入Crebit全球P2P信貸業務平台并發展其業務。

根據Crebit代币購買協議，統一物業信貸將于Crebit代币購買協議日期起計五日内給予Crebit Management Limited18個以太币(按匯率約1個以太币相當于約8,300港元計算，相當于約150,000港元)。作為回報，Crebit Management Limited將給予公司117,000個CBT。Crebit Management Limited自統一物業信貸收取之以太币將專門用于Crebit全球P2P信貸業務平台之開發、編程、營運及推廣，該平台乃基于區塊鏈技術之對等電腦系統，可將潛在借款人與潛在貸款人進行匹配。

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