Netflix盤中股價一度飆漲13% 創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 00:00

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美國串流媒體巨擘 Netflix 周三 (22 日) 盤中股價一度大漲 13%，創下歷史新高，原因是該公司在假日季成功吸引創紀錄的 1,890 萬名新訂閱用戶，並進一步鞏固其在競爭激烈的串流市場中的領先地位。Netflix 的全球訂閱用戶數量突破 3 億，讓其在串流戰爭中處於領先地位，並在與廣告公司談判時擁有更多的籌碼。

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該公司還在日前宣布對美國等市場進行漲價，旨在提升收入，並將重心從訂閱人數成長轉向其他表現指標，如銷售額。

分析師指出，Netflix 的表現再次超出了預期。Bernstein 分析師 Laurent Yoon 表示：「我們原以為是打錯字。Netflix 再次顛覆了預期，帶來的訂閱成長遠超過了最不合理的預測。」

Netflix 的強勁成長主要來自於其在體育領域的擴張。Netflix 在去年假日季中直播 Jake Paul 與 Mike Tyson 的拳擊賽，並首次播放聖誕節當天的美式足球聯盟 (NFL) 比賽，其中包含流行歌手碧昂絲的中場表演。這些節目吸引了大量觀眾，並且帶來了大量的訂閱成長。

分析師 Dan Coatsworth 指出，體育轉播權非常昂貴，Netflix 選擇通過特殊事件來吸引觀眾是合理的選擇。他認為，這類事件非常適合吸引渴望觸及大眾的廣告商。他還指出，Netflix 將不可避免地開始競標更多的體育轉播權。Netflix 已經獲得了 2027 年和 2031 年 FIFA 女子世界杯的美國轉播權。

儘管訂閱人數激增，但收入並未呈現出相應的成長。Netflix 的上季銷售額僅年增 16%，雖然超出分析師預期目標 1 億美元左右，但成長幅度未能匹配訂閱人數的增加。一些分析師認為，這可能是由於低每用戶平均收入 (ARPU) 國家的訂閱成長以及廣告支持方案的大量用戶所致。

然而，分析師預測，隨著 Netflix 在 2025 年推出的漲價和計畫中進一步價格調整，未來銷售將進一步成長。

Netflix 將繼續推出備受期待的熱門節目，如《怪奇物語》(Stranger Things)和《星期三》(Wednesday)，並且已經開始播放《WWE RAW》。24 位分析師已將 Netflix 的目標價提高至每股 1,025 美元，並且其本益比達到 35.43 倍，高於迪士尼 (DIS-US) 的 19.19 倍。