【港股解碼】旅行青蛙走紅：二孩的增加掩蓋不了一孩出生的減少

現象：二孩出生數首次超過一孩出生數

2018年1月20日，國家統計局披露2017年“全面二孩”政策情況。在發布的相關數據中，有一組一孩和二孩的對比數字吸引了全社會的普遍關注。

數據顯示，2017年一孩出生人數724萬人，而二孩數量反超一孩159萬人，達到883萬人。這是2016年推行“全面二孩”政策以來，二孩出生數首次超過一孩出生數。

實際上，2016年1月1日開始，二孩政策誕生後，很多家庭生二孩的需求得到釋放，2016年全年，我國的出生人口是1786萬人，比“全面兩孩”政策實施前的“十二五”時期年均出生人數分別多出142萬人，出生率12.95‰，相比“十二五”時期高出0.84個千分點，2017年出生人口相比前一年有所下降，但依然高于“十二五”時期。

2017年的最大特點是一孩出生數量下降較多，二孩出生數連續第二年上升，占全部出生人口比重達到51.2%。

新特點：一孩出生數下降低齡、高齡産婦均增加

對于二孩出生數的上升和一孩出生數的下降，相信不少家庭或未婚青年有所唏噓。

統計局的數據稱，一方面隨著我國人口年齡結構的變化，育齡婦女的人數逐年減少，另一方面，隨著經濟社會的發展，我國婦女初婚和初育年齡不斷推遲，婦女生育的意願有所下降。2017年，一孩的出生人數較2016年足足減少了249萬人，降幅高達25.6%，足以可見如果不放開“全面二孩”，我國的出生人口將面臨更大的滑坡。

具體來看，2017年和2016年相比，生育數量沒有明顯變化，但是産婦的年齡結構變化也值得關注。有評論稱，處于生育年齡的，比如23~30周歲生育的比例實際上是在縮小，20歲以下和35歲以上的比例有明顯上升，這一方面反射了20歲以下的早孕問題逐漸擴大，一方面說明了高齡産婦的增多，這反應在醫院，妊娠並發症等高齡産婦的常見病例有所增加。

應對心態：值得高興 不一味樂觀

當少子化逐漸成爲世界性的難題，並且已經在部分國家愈加嚴重，我國應該怎樣在新局面合理應對？

對于我國在二胎政策放開之後出現的出生人口增加等新變化，筆者看來，並不能一味地樂觀。

無論是一孩還是二孩，一個家庭首先考慮的還是擺在眼前的生育成本。對于很多已經有一孩的家庭來說，經濟承受能力相比較強，生育經驗豐富，生二孩的“邊際成本”低了很多，所以出現了高齡産婦和二孩的同步增加。

而對于未生育的家庭，初次生育的“啓動成本”可能是一般的新婚或遲遲不敢結婚的青年男女難以接受的，比如買房成本、子女教育和相比過去年代更大的工作壓力。

對于20多歲的適育女青年生育現象大幅減少，轉而被生二胎的高齡産婦替代，當這種現象愈加普遍，靠賣孤獨感走紅的旅行青蛙是否會更加暢銷？

二孩出生數的增加掩蓋不了一孩出生數下降背後的孤獨。

優生，福生。

■ 作者：張欣然

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