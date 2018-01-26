微信、Facebook的終極敵人：區塊鏈徹底顛覆社群媒體？

摘要：人們已經開始厭煩廣告，不滿內容排序呈現讓他們無法主宰自己的主頁，更加痛恨自己的隱私不得不攥在別人手中。對科技巨頭壟斷的反感越是強烈，通過區塊鏈技術建立新型社群媒體的心願就越明確。

對區塊鏈技術顛覆社群媒體的討論，早已有之。

數位貨幣在 2017 年占盡資本市場的風頭，區塊鏈也開始成為 2018 年重要的潮流概念。而人們對科技巨頭壟斷的反感越是強烈，通過區塊鏈技術建立新型社群媒體的心願就越明確。

最早的時候，社群媒體吸引用戶的原因之一，在於資訊在此地的無障礙爆炸。這種傳播的模式突破了傳統新聞媒體的「我讓你看什麼」，人人都可以發聲，所有的資訊都有被瀏覽的機會。

但是隨著社群媒體逐漸成熟起來，情況開始生變。平台也開始篩選資訊，無論是刻意的搜尋熱門，還是廣告商獲得的優先顯示的機會，內容的呈現已經開始嚴重傾斜。用戶不再能主宰自己看到的資訊。

原創作者也心存不滿。他們的高品質內容多為平台做嫁，自己收穫了百萬瀏覽，數千點讚，一時名聲大噪，然而實際上的經濟利益卻多數流到了平台方。

而且隨著大眾越來越明白數據的價值，用戶也變得不願意把私密的個人資訊分享出來。社群媒體掌握的個人數據不但對官方公開，也曝露在廣告商面前，包括 Facebook、Instagram、Snapchat 或者是與它們對標的類似產品，都有可能在「隱私」這件事情上表現糟糕。

而且，隨著 Facebook、亞馬遜、谷歌等公司逐漸築起壁壘，讓一系列的媒體服務侷限於數個巨頭手中。他們曾經打散了資訊傳播的權力中心，但他們現在又建立起了另一個集權中心。

換句話說，社群媒體開始失去自己的優勢。

區塊鏈技術不一樣，至少在先驅者看來，它們比已有的社交媒體巨頭做得更好。主張區塊鏈技術重塑社交媒體的觀點認為：

區塊鏈技術的核心是去中心化，分布式數據庫可以幫助社交媒體的用戶更好地控制資訊的隱私，而發行的代幣成為這種社交平台上的貨幣，用戶用代幣購買商品或服務，交易記錄也受到保護。

普通用戶恢復了更多的權利，區塊鏈支持下的社交平台，可以擁有更可靠的內容排名和社交系統，免受於廣告商垃圾內容的困擾。原創內容生產者也能從自己的創作中獲利，而不是被平台剝奪權益。

已經有人開始了這種區塊鏈社交媒體的嘗試。onG.Social 的用戶可以用代幣來激勵真實資訊的發布者，以太坊支持的 Akasha 被認為是「去中心化的推特」，Steemit 則是有三種代幣的社交網路，在內容原創者獲得認可時會進行激勵，其代幣之一 Steem Dollars 甚至被美譽為下一個比特幣。

從目前的嘗試來看，區塊鏈先驅者對現有的類似於 Facebook、Twitter、Instagram 等社交媒體的不滿主要在於：安插廣告，無力打假，泄露隱私，不尊重原創。

他們希望打破壟斷，依賴真正的民意來解決這些問題。科技巨頭們自然也明白這些，Facebook 已經開始擁抱區塊鏈技術。

去年 12 月，Facebook 宣布 Messenger 副總裁 David Marcus 將加入加密貨幣交易所 Coinbase 董事會。當時市場紛紛猜測，Facebook 此舉是否是有意在 Messenger 上探索加密貨幣的應用。

而祖克伯也在新年致詞提到，中心化和去中心化之間的力量博弈，是「技術領域最有趣的問題之一」。他如是說：

隨著一小部分大型科技公司的崛起——加上政府正在以技術來監察公民——許多人相信技術只會將權利中心化，而不是去中心化。

對此有利的反駁是，正如加密或是加密貨幣，它們把權利從中心化的系統中分離出來，交還到普通民眾的手中。但是隨之而來的風險是，它們變得難以控制。我有意深入研究這些技術的正反面影響，以及如何最好地將其應用於我們的服務中。

谷歌也已經成為僅次於高盛的，最大的區塊鏈技術投資者。亞馬遜也在上月和 R3 公司達成合作，給 AWS 引入了首個分布式賬本技術解決方案。

不過在業內人士看來，這些嘗試似乎大有黃鼠狼給雞拜年的意思。《區塊鏈革命》合著者 Don Tapscott 就提示，去中心化這件事情，絕對不能依賴剝奪用戶剩餘價值的大公司。

封建制度下，地主擁有大量的土地資產。農奴在這些土地上工作，創造了價值，但大部分的價值被地主剝削。今天，數據就是新的資產，我們創造這些資產，但是我們的數字化「地主」（社群媒體，搜尋引擎，政府，銀行等等）把他們奪走了。

我們需要恢復這些數據，恢復我們的「數字權利」，並基於我們自己的利益來經營它。

應用區塊鏈技術，用戶（真實用戶或是數字化帳戶）可以在「數字化黑匣」中擁有獨有的身份。它將捕獲我們的數據，幫助規劃我們的生活，並保護隱私。

……

毫無疑問，區塊鏈技術給大型數字集團們構成了危機存亡的威脅。今年，我們會看到這些公司擁抱加密貨幣，甚至是區塊鏈技術的許多其他應用。

準備好來自帝國的反擊。

這種願景很理想，這也是區塊鏈被寄予「下一次技術革命」厚望的重要原因。這些技術的革新不單侷限於社群媒體，在整個注意力經濟、乃至整個社會的意識形態上，區塊鏈代表的反對權力中心化的態度正在逐漸崛起。

但是事實上，區塊鏈未必能如理想派所願，完全自外於權力的中心化。儘管區塊鏈技術基於分布式數據庫，但從一開始的開發，到推廣應用，區塊鏈技術依然需要一定程度的集權才能開發出來。

就以社群媒體為例，最開始的社群媒體也未必有今天這麼多的弊端：廣告、隱私或是版權問題。但當它們越做越大，無論是維護成本需要或是政府監管的介入，它們都不可避免會走到今天這一步。

而且在激勵「真實新聞」這一點上，以 Steemit 為例，它支持的是用戶對內容的自律調節，但這如何保證用戶簇擁支持的是「真實」新聞呢？如果用戶僅僅是支持自己想看見的「真實」，由此產生資訊孤島，甚至助長極端勢力，去中心化的監督又有何意義？

最壞的情況是，再次出現一種掌握了公民身份、資產狀況、行為規律等等記錄的技術，它不但未能阻止權力，最終連自己都落入了大型企業乃至更高層的手中。

不要忘了，二三十年前，網路因其匿名特徵，同樣被視作肆意妄為的理想地。

『新聞來源／華爾街見聞』