政府嚴管沒在怕 中國區塊鏈概念股照樣瘋漲

即便中國監管單位要求各地政府，以更嚴格的用電規範，打壓加密貨幣挖礦業者，週五 (12 日) 區塊鏈概念股照樣大漲，完全沒在怕。

儘管部分公司坦言，他們對加密貨幣相關技術的投資，仍處於「早期探索」階段，但這股「區塊鏈狂熱」，依然將多家與區塊鏈沾上邊的公司股價，往上推升。

從包裝業者到博彩公司，越來越多中國企業宣稱，自家業務與區塊鏈有關，藉以吸引投資人目光。

為了抑制潛在的金融風險，中國監管機構開始嚴格控管加密貨幣交易，從用電量管制到關閉交易所，各式措施紛紛出籠，但對投機客來說，這沒啥好怕的。

只因聘用兩名主修加密演算法的畢業生，恒銀金融科技 (SS:603106) 股價便連漲 2 天；自稱還在「探索」區塊鏈技術的科藍軟體(SZ:300663)，股價連漲 3 天，漲幅甚至達到 10%。

其他包括安妮股份 (SZ:002235)、新晨科技 (SZ:300542)，以及深圳中青寶 (SZ:300052)，都是近期持續上漲的區塊鏈概念股。

神奇的是，在這波「區塊鏈狂熱」發作前，上述公司當中，多數股價表現並不起眼，有些甚至從 2015 年中旬開始，便「穩定下滑」，直到近期才起死回生。

投資人吳伯承 (音譯) 直言，「有些人只花 5 分鐘想了一下，就可以讓公司業務和區塊鏈扯上邊，但這和建立穩定獲利的商業模式，完全是兩回事。」

東吳證券資產管理經理 Robin Zhang 認為，中國的「區塊鏈狂熱」有點像網絡泡沫，「等泡沫破裂後，擁有廣大客戶、穩建業績的公司，會獲得更多肯定，例如 Google、阿里巴巴。」