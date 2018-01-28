日本房地產也開始接受比特幣了 這棟樓售價547個比特幣

摘要：一家日本房地產公司將以 547 個比特幣的價格出售一幢商業樓，約合 600 萬美元，這將是日本首個用比特幣出售的建築。目前該公司只接受比特幣，未來還可能增加其他的數位貨幣作為支付方式。

作為全球最大的數位貨幣市場之一，如今日本房地產也開始擁抱比特幣了。

CCN 網站報導，一家位於日本東京的房地產公司 Yitanzi 將在未來的幾周內以 547 個比特幣的售價出售一幢商業樓，據悉這是全日本首個使用比特幣出售的建築。如果換算成美元，那麼這幢大樓的售價則為 600 萬美元。

除此之外，該公司的網站上還有其他以比特幣出售的建築。目前該公司只接受比特幣，未來支付可能會加入其他的數位貨幣作為支付方法。

鎖定利潤可能是這些買家的動力。

這家房地產的 CTO Yokozawa Yuske 表示，不斷增加的本地數位貨幣投資者已經開始聚焦日本的房地產市場，他們主要是為了把過去幾年在數位貨幣投資中累積的利潤花出去。

除了有用比特幣購買不動產的客戶，也有人願意賣出價值百億美元的地產換來比特幣。

Yuske 稱，賣家這麼做的原因是主要是這比在交易所獲得同樣大量的比特幣簡單多了：目前大部分數位貨幣交易所會要求用戶經過嚴格的驗證過程。

實際上，為了避免銀行間大筆資金轉賬時收取的高額手續費，倫敦和阿聯酋的地產商已經早一步接受比特幣作為大額支付的手段了。

去年，一名英國富豪還計劃在迪拜推出一個價值 2.5 億英鎊的房地產開發項目，653 套公寓將接受比特幣付款。

去年 9 月，又有一家英國共居（co-living）公司宣布，開始接受比特幣作為住房押金的支付方式，該項目共包括 550 間房間。

考慮到比特幣波動較大，影響其作為支付手段的穩定性，這家名為 The Collective 的公司承諾，在該公司持有比特幣支付的押金期間，公司將承擔比特幣價格波動可能出現的風險；在租期結束時，公司將以支付時的原始價值，向租戶返還押金。

對於那些投資了比特幣且已經獲利的投資者而言，這筆買賣可以鎖定已有的投資回報，具有吸引力。

『新聞來源／華爾街見聞』