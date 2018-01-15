這是通往新世界的船票？Facebook、騰訊、百度、網易爭相入局區塊鏈

「區塊鏈」成為 2018 年開年伊始的新焦點，各大網路巨頭的湧入更將這一概念推上了風口浪尖。

近日，中國網路金融協會突然發聲點名迅雷，稱其「鏈克」存在風險隱患，本質上是一種融資行為，是變相 ICO。

對此，迅雷 CEO 陳磊表示，理解作為中國網路金融協會對用戶的保護之情，對此虛心接受協會「有則改之，無則加勉」的關心。

其實，不僅僅是迅雷，百度、騰訊、網易、蘇寧、360 等網路巨頭均加入了「區塊鏈」這片藍海，就連 Facebook 也計劃對相關技術展開研究。

迅雷：從「玩客幣」到「鏈克」

2017 年 8 月，迅雷推出新一代智能硬體——玩客雲，通過該硬體，用戶可全網搜尋海量資源，享受終身免費超極速下載特權。

同年 10 月，迅雷又推出了玩客幣挖礦產品，玩客幣是玩客雲共享計算生態下的基於區塊鏈技術的原生數字資產，用戶可以通過購買玩客雲硬體來挖礦獲得，獲得的玩客幣可以用來兌換網路加速、雲儲存和共享內容等服務。2017 年 10 月 12 日，玩客幣開始限量發行 10 億枚。

去年 12 月，迅雷官方發布公告，「玩客幣」正式更名為「鏈克」，「玩客幣錢包」正式更名為「鏈克口袋」。更名後功能保持不變，仍作為共享資源與各類增值服務的交換媒介，同時將在 12 月 14 日上線實名制認證功能。

數據顯示，截至 2017 年底，共有 1800 多萬人在京東預約了迅雷集團開發的私人雲盤——玩客雲。

百度：區塊鏈開放平台「BaaS」

1 月 12 日，有消息稱，百度推出了區塊鏈開放平台「BaaS」，網址為 chain.baidu.com。百度金融對此回應稱，該平台為去年 7 月 21 日推出的，目前已支撐了超過 500 億元資產的真實性問題。

公開資料顯示，百度「BaaS」是一個商業級區塊鏈雲端運算平台，屬於百度自研的基於區塊鏈技術的項目，主要幫助企業聯盟構建屬於自己的區塊鏈網路平台。

其實，早在 2015 年，百度就開始布局區塊鏈，探索區塊鏈在金融領域的領域並組建團隊。

2016 年 6 月，百度投資了美國一家全球性區塊鏈技術支付公司 Circle，據悉，該公司是一家提供數位貨幣儲存及國家貨幣兌換服務的消費金融創業公司，以利用技術支持下的比特幣來改良消費者支付方式。

2017 年 5 月 16 日，百度金融與佰仟租賃、華能信託等在內的合作方聯合發行區塊鏈技術支持的 ABS 項目，發行規模達 4.24 億元。在該項目中，區塊鏈主要使用了去中心化儲存、非對稱秘鑰、共識算法等技術，具有去仲介信任、防篡改、交易可追溯等特性。在有限的金融機構參與節點情況下，為保留區塊鏈的技術特性，百度金融還對區塊鏈做了適應性改造。

隨後在 2017 年 9 月，「百度 - 長安新生 - 天風 2017 年第一期資產支持專項計劃」在上海證券交易所發行，發行總規模 4 億元，這是中國首單應用區塊鏈技術的交易所 ABS，即場內公募 ABS。其中，百度金融旗下西安百金網路金融資產交易中心有限公司擔任技術服務商和交易安排人。

同年 10 月，百度金融正式加入 Linux 基金會旗下 Hyperledger(以下簡稱「超級賬本」) 開源項目，成為了繼埃森哲、Airbus、美國運通、芝加哥商品交易所集團、戴姆勒、美國證券託管結算公司、富士通、日立、IBM、英特爾、摩根大通等金融、醫療、物聯網及航空等領域巨頭之後該項目的又一核心董事會成員。

騰訊：技術場景融合

近日，針對部分機構和個人打着與騰訊區塊鏈合作的旗號，從事代幣發行或交易相關活動一事，騰訊方面做出聲明：

「騰訊區塊鏈是完全自主研發的區塊鏈底層技術，一直致力於構建區塊鏈開放服務平台，用以解決商業企業間的信任問題。騰訊區塊鏈從未以任何形式參與代幣發行或交易相關活動，也未與任何機構展開此方面的合作。」

雖然否認了與第三方的 ICO 交易，但騰訊的區塊鏈技術仍在有條不紊地進行着。

2016 年 5 月，由騰訊等多家企業發起設立的微眾銀行在深圳參與發起了金融區塊鏈合作聯盟——金聯盟。該聯盟旨在整合及協調金融區塊鏈技術研究資源，探索、研發、實現適用於金融機構的金融聯盟區塊鏈，以及在此基礎之上的應用場景。

一個月後，微眾銀行開發出國內第一個面向金融業的聯盟鏈雲服務 BaaS，並在騰訊雲上發布。

2017 年 4 月，騰訊發布《騰訊區塊鏈方案白皮書》（以下簡稱「白皮書」）。根據白皮書，騰訊區塊鏈整體架構分成三個層次：底層是騰訊自主研發的 Trust SQl 平台；中間為 Trust Platform，是平台產品服務層，主要是在底層（Trust SQL）之上構建區塊鏈應用基礎平台產品，其中包括共享賬本、鑑證服務、共享經濟、數字資產等多個方向；最上面為應用服務層（Trust Application），用來向最終用戶提供區塊鏈應用。

與此同時，騰訊區塊鏈還落地「公益尋人鏈」，實現了與騰訊內部多平台的連通，從而提升公益尋人效率。

去年 6 月，騰訊與中國銀行合作，研究區塊鏈技術，雙方還計劃逐步搭建總對總金融科技平台。

網易：寵物貓遊戲

2018 年初，網易推出一款名為「網易招財貓」的產品。通過該頁面資訊顯示，這款產品為網易布局區塊鏈的重量級產品，將限量發售。目前，具體的發布日期仍未確定。

搜狐的消息稱，網易要出的這款區塊鏈遊戲，也是基於基於區塊鏈技術、使用數位貨幣交易的寵物。

此外，還有消息稱，網易創始人丁磊不但投資了一家叫做 ArcBlock 的區塊鏈平台，還親自擔任 ArcBlock 的項目顧問。據悉，ArcBlock 是全球首個為開發和部署去中心化應用而設計的區塊鏈生態系統，能夠幫助各行各業將已有系統和服務與區塊鏈無縫連接，推動區塊鏈從「概念」走向落地。但這一消息目前仍未得到網易方面確認。

360：共享雲計劃

1 月 9 日消息，日前 360 宣布推出共享雲計劃，官方表示這是全球首家基於區塊鏈的安全共享雲平台。

360 方面表示，該計劃主要包括三方面的內容：

通過 360 共享雲產品分享閒置的帶寬資源、計算資源、儲存空間，提供給有需要的人。

建立 360 雲鑽激勵體系，根據用戶貢獻的帶寬流量和儲存大小進行相應獎勵，鼓勵用戶積極參與共享計劃，分享閒置資源。

基於區塊鏈技術的去中心化計算底層系統，具備安全、穩定、資訊不可篡改性，保證數據真實可靠。

蘇寧：區塊鏈研究室

1 月 15 日，蘇寧雲商在互動平台上透露，蘇寧金融研究院於 2017 年成立了區塊鏈實驗室，在對區塊鏈技術進行深入研究的基礎上，已有實際應用落地。

2017 年 9 月 29 日成功上線了蘇寧銀行區塊鏈國內信用證資訊傳輸系統，是國內第三家開展區塊鏈國內信用證業務的銀行，目前蘇寧金融正在進一步探索區塊鏈更多的應用場景，並着手進行系統開發，2018 年會推出更多的落地應用。

為什麼網路巨頭湧入「區塊鏈」？

就在網路公司入局「區塊鏈」之際，真格基金創始人徐小平也在真格基金所投企業 CEO 組成的 500 人群里鼓勵大家擁抱區塊鏈技術、學習區塊鏈技術。他說：「區塊鏈革命已經到來。這是一場順之者昌、逆之者亡的偉大技術革命。它（區塊鏈）對傳統的顛覆，將會比網路、行動網路來得更加迅猛、徹底。」

就連 Facebook CEO Mark Zuckerberg 也在其 2018 年挑戰中表示，對深入研究加密技術和密碼幣，並理解其積極和消極的一面，以及如何將其運用到我們的服務中去很感興趣。這也被外界看做 Facebook 將進軍區塊鏈的一個信號。

巨頭們為什麼紛紛現在宣布區塊鏈項目呢？

一位正在切入區塊鏈領域的互金集團董事長表示：

除了蹭熱點，一個很重要的原因是，2017 年下半年區塊鏈技術有了重大變革，基於經濟區塊鏈開發的智能合約技術越來越成熟。

網路發展到現在，出現一個新操作系統的時間差不多是 5-10 年；而今天大家看到了一個新的時代，就是基於「去中心化」的新操作系統——智能合約系統，用戶可以脫離現在的「中心化」網路時代，去做很多「去中心化」的應用，這跟整個網路世界是平行的世界。你會看到所有的網路公司都會覺醒，投身到這個去中心化的時代，雖然很多人目前還不清楚自己能在這個「去中心化」時代的扮演什麼角色。

迅雷 CEO 陳磊也於近日接受新浪科技專訪時大談了區塊鏈技術將帶來的價值，他表示：

一個真正的區塊鏈媒介的價值，會由它的創新技術和實際應用場景來決定，會由多少受眾群體一起使用、認同來絕對，我相信到那個時候，大家對區塊鏈的理解也絕對不會只有炒作，而是能夠更多的去看這個技術背後的價值，給實體經濟及各行各業帶來的顛覆式的影響。迅雷願意做第一個這樣看起來很蠢，但是我們知道我們在做對的，對用戶和社會真正有價值的事。

『新聞來源／華爾街見聞』