要求增加空服員外站休時 長榮、工會仍無共識

結束 57 小時靜坐抗議後，長榮航空與桃園市空服員職業工會今（ 25 ）日下午展開第 10 次團體協商會議，工會針對六大航班休時改善議題提出臨時動議，並以此為優先進行討論，但最後雙方仍未達成共識。長榮航空會後表示，在回歸理性、誠信協商的原則下，將另行安排協商會議。

長榮航空晚間發布聲明稿，對於目前所提出各種改善方案，工會堅持長榮必須承諾增加桃園 - 舊金山 BR008 / BR007 ，及桃園 - 北京 BR716 / BR715 的外站休時，才願意展開六航班的具體協商。

長榮航空表示，自去年四月開始，每個月均與工會進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，本次會議中也已約定下次協商時間為 2 月 25 日。



▲日前長榮空服員發動靜坐抗議。（圖／記者陳致宇攝 , 2017.01.23）

對此，工會以「拒絕過勞、不要假協商」回應，抨擊長榮航空對於空服員靜坐未表達關心，也不願檢討目前「部分航班視情況增 1 人」方案無法改善過勞與超時問題，反而一直要求工會放棄增加外站休時訴求，才願意進入下一次協商會議。

工會表示，因雙方僵持不下，工會退一步提出桃園 - 舊金山 3 天班及桃園 - 北京 1 天班的超時、過勞問題，是全體會員投票顯示最期待改變，只要資方拿出誠意，願意優先承諾延長這兩趟航班的外站休息時間，工會的協商大門永遠打開，但最後雙方沒有達成共識。

此外，工會針對過勞航班提出多次抗議，並與資方協商至少 3 次，但資方提出改善方案無法被空服員接受。工會強調，空服員飛行過勞航班是嚴重傷害身體健康，且會威脅飛行安全的重要問題，呼籲長榮航空盡快拿出解決問題的誠意，不要再模糊焦點。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』