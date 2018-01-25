傳蘋果今年推3新機 廉價版iPhone X或2萬入手

蘋果在去年推出 iPhone 8 、 8 Plus 和 iPhone X 三款新機，但據傳今年還會推出三款新機，其中包括傳聞中的「廉價版 iPhone X 」，這款 6.1 吋的 iPhone X 售價可能在 700 美元 至 800 美元 （約 新台幣 2.05 萬元至 2.35 萬元）之間。

《 Macrumors 》引述知名分析師郭明錤最新報告指出，蘋果今年將再推出三款 iPhone 新機，包括 5.8 吋、 6.5 吋搭載 OLED 螢幕的款式，其中 5.8 吋款外觀和去年發表的 iPhone X 幾乎一樣，而這兩款 iPhone 的 RAM 容量將擴大到 4GB ，採不鏽鋼邊框，均搭載雙鏡頭。

此外，傳聞中的「廉價版 iPhone X 」也會出現，將採用成本更低的 6.1 吋 LCD 螢幕，且可能不具備 3D Touch 功能，僅配備後置鏡頭，採鋁合金邊框， RAM 容量也縮水到 3GB 。

據《新浪網》報導，儘管 RAM 容量縮水到 3GB ，但蘋果應該不會為這款手機配備縮水的晶片，而這款相對親民的新 iPhone 手機，價格或許只要 700 美元至 800 美元。

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