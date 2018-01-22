桃空職工持續靜坐 長榮航重申 航班超時符勞基法規範

桃園市空服員職業工會 (簡稱桃空職工) 今 (22) 日持續以靜坐方式，再度對長榮航 (2618-TW) 部分航班的辛勞度要求增加外站休時及過夜，針對桃空職工訴求，長榮航再次強調，所有空服員排班優於法令，不可抗力因素造成極少數航班超時，但仍符合勞基法第 32 條的例外規範。

長榮航指出，與桃空職工對組員認為辛勞度較高的航班，已開過數次協調會，雙方最近一次在 1 月 18 日協調會議中一度得到桃空職工部分協商代表的認同，但桃空職工與會代表內部無共識，反而一再以包裹式要求資方全數同意其提出的航班增加外站停留時間及過夜，導致協商沒有交集，也無法達成部分共識，呼籲桃空職工以理性的方式協商。

長榮航表示， 桃空職工以超時、過勞為由，要求桃園 - 北京、桃園 - 成田、松山 - 羽田和高雄 - 成田等航班於當地過夜，上述航班正常總工時多為 10-11 小時之間，符合疲勞法規 (AOR) 及勞基法工時的規定，總工時從報到開始直到報退，包括往返機場時間、通關、飛行時間、飛機地面停留時間，不過，偶而會因空中流量管制、天候和軍事演習等不可抗力因素，致使部分航班工時超過 12 小時，然而比例相當低。

以 2017 年為例，桃園 - 北京航線全年共計飛航 365 班，超時班次為 20 班，超時比率 5.48%；桃園 - 成田全年共計飛航 725 班，超時 17 班，超時比為 2.34%，松山 - 羽田全年飛航 364 班，超時 1 班，超時比率 0.27%，高雄 - 成田飛航 363 班當中 3 班超時，超時比率僅 0.83%。

其中，2017 年桃園 - 北京航線之所以延誤 20 班，主要因 4 月時首都機場跑道維修、7-8 月雷雨之故，長榮航表示當時已緊急調整，派遣雙組員或在當地過夜的方式因應。

此外，桃空職工訴求 BR315/316 桃園 - 布里斯本，長榮航說明目前組員服勤天數為 4-6 天班，桃園 - 舊金山航線 3 天的班型 1 年僅 52 班，並設定每位空服員服勤此航班間隔 (包含抓飛最多半年輪值一次，以長榮航空超過 4600 名空服員計算，甚至一年或數年才會飛到一次)，而在國際航空業界類似此飛時的班型，3 天班則為常態。