阿里巴巴市值破5000億美元 市場看好雲端營收追上亞馬遜

《Barron's》報導，美股阿里巴巴 (BABA-US) 週三 (24 日) 收盤再度大漲 1.69%，盤中甚至創下每股 198.86 美元的歷史新高，成為繼騰訊科技之後，第二間市值飆破 5000 億美元的中國科技巨擘。

阿里巴巴股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

週三 (24 日) 阿里巴巴更傳出準備與美國連鎖超市 Kroger 攜手合作，準備在美國布局「線下」市場，進一步展現從網路銷售跨足實體通路的「新零售」策略，據知情人士透露，目前雙方的溝通已達初步共識，可望加速打通線上、線下整合。

據外資奧本海默 (Oppenheimer) 數據顯示，阿里巴巴目前活躍用戶數達 4.88 億人次，用戶平均每年消費金額為 1223 美元，並且隨著「新零售」的整合，估計 B2B 業務也可以再予以簡化。

奧本海默分析師 Jason Helfstein 表示，不僅阿里巴巴的零售業務增長引擎良好，同時雲端業務的「成長動力」也是相當可期，Jason Helfstein 估計，阿里巴巴的雲端業務營收將在 2019 年，達到亞馬遜 AWS 在 2014 時的營收規模。

上一季度阿里巴巴的雲端業務營收即出現大幅增長，年增率大升 99% 接近翻倍，Jason Helfstein 預期，阿里巴巴將在未來繼續擴大雲端市場的市佔版圖。

《CNBC》報導，調研公司 MKM Partners 分析師 Rob Sanderson 亦曾在去年 12 月 29 日發表研究報告表示，在目前全球網路巨擘的廝殺戰中，Rob Sanderson 最看好阿里巴巴的成長動能，若美股牛市持續，Rob Sanderson 估計阿里巴巴是最有可能在 2020 年衝破 1 兆美元市值的科技公司。

Rob Sanderson 在研報上表示：「目前蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、騰訊、臉書等科技股，都有理由在 2020 年前衝破 1 兆美元市值，而蘋果相當有可能在 2019 年衝破此一關卡。」

「但我們還是認為，網路公司要突破這一障礙最可能的時機是在 2021 年，而阿里巴巴目前雖然在這些公司中市值最低，但阿里巴巴估計將在 2020 年迎來最佳機會。」Rob Sanderson 寫道。