〈CES開展〉阿里巴巴攜聯發科策略合作 加速物聯網布局

阿里巴巴人工智能實驗室 (AI Labs) 今 (10) 日與手機晶片聯發科 (2454-TW) 共同宣布，在 2018 國際消費電子展 (CES) 上簽署策略合作協議，將針對智慧家居控制協定、物聯網晶片訂製、AI 智慧裝置等領域展開長期密切合作，以加速發展智慧物聯網 (IoT) 發展。

阿里巴巴人工智能實驗室開發的天貓精靈，為使用者提供全新語音互動體驗，自去年 7 月底發表以來，可支持的智能設備已達近 500 款，並在去 (2017) 年雙 11 天貓全球購物狂歡節期間，創下百萬台銷售紀錄。

阿里巴巴人工智能實驗室負責人陳麗娟表示，阿里巴巴人工智慧和雲端計算能力，和聯發科晶片設計技術相輔相成，可提供智慧家庭連網解決方案。

在為天貓精靈訂製適用於智慧喇叭的專屬高效能晶片後，阿里巴巴人工智能實驗室將與聯發科密切聯手打造首款支援藍牙 mesh 技術的 Smartmesh 無線連接方案，推進藍牙 mesh 技術在智慧家庭的商用落地。

陳麗娟指出，配合 Smartmesh 方案推出，也同時發布採用藍牙 mesh 技術的 IoTConnect 開放連接協議，將向全行業開放，通過協議，智慧裝置可更加便捷的互連，自動組成網路、自動調整並支援天貓精靈的語音控制系統，藉此讓不同品牌、不同平台的智慧喇叭得以共用同一套連接標準，降低了研發成本和商務投入，推動語音互動入口普及。

聯發科則表示，搭載 MT7581 及 MT7583 兩款晶片，可支援 Smartmesh 的藍牙終端設備，預計將於今年下半年量產。

若投資人看好聯發科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如聯發科兆豐 74 購 01(064244-TW)、聯發科兆豐 75 購 03(066258-TW) 與聯發科元富 74 購 02(067474-TW)。